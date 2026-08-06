宋雨琦、Kendall Jenner帶貨三葉草運動風！PUMA檸檬黃Speedcat夢幻登場

記者鮑璿安／綜合報導

薄底鞋熱潮依舊沒有降溫，adidas Originals將經典運動鞋注入正裝元素，PUMA延續人氣賽車鞋話題，以不同風格詮釋當代運動時尚，無論偏愛學院風或甜酷穿搭，都能找到今夏到秋冬的搭配靈感。





▲宋雨琦、陳華帶貨三葉草運動穿搭 。（圖／品牌提供）





▲Kendall Jenner 。（圖／品牌提供）



adidas Originals持續以「運動即生活」為核心，推出全新ORIGINALS SPORT與ACE BREEZE系列，融合運動機能與街頭美學，邀請品牌代言人宋雨琦、音樂創作人陳華及廖晏均演繹，展現女孩在運動與日常之間自由切換的穿搭樣貌。系列延續三葉草經典DNA，結合訓練與網球風格，從運動內衣、緊身褲到針織上衣、短裙等單品，都以俐落剪裁與復古元素打造場上、場下皆適穿的造型。





▲adidas Originals 以當代視角重新詮釋運動時尚美學，正式推出 ORIGINALS SPORT & ACE BREEZE系列。（圖／品牌提供）

除了服飾系列外，鞋款同樣話題十足，全新HANDBALL SPEZIAL LOAFER將經典Handball Spezial薄底鞋重新解構，把樂福鞋鞋面與標誌性三線結合，保留焦糖色橡膠大底與復古輪廓，再加入金屬三葉草飾釦，巧妙平衡正式感與街頭氣息，讓原本偏休閒的薄底鞋多了一份學院風格，也成為今年最具話題性的混血鞋款之一。

▲PUMA x nomel_Speedcat Etoile 限定款檸檬黃 $3,580 。（圖／品牌提供）

PUMA則延續人氣Speedcat Etoile熱度，攜手Melinda創立的保養品牌nomel推出「Glow in Motion」夏日企劃，以充滿活力的檸檬黃為靈感，打造限定新色。鞋款延續Speedcat Etoile修長流線輪廓，採用細緻緞面鞋身，搭配鞋頭俏皮蝴蝶結與焦糖色鞋底，甜美之餘仍保有賽車鞋的俐落感，成為夏季穿搭最吸睛的亮點。 PUMA更同步推出聯名限定贈禮，自8月11日起，購買指定Speedcat Etoile鞋款並達活動門檻，即可獲得與鞋款呼應的緞面髮圈及nomel全天輕巧防曬噴霧，將運動、美妝與生活風格結合，延續品牌近年主打的Lifestyle概念。