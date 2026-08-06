夏天出油爆痘太崩潰！皮膚科醫師建議三大養護方法　重現平滑水嫩肌

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供、AI

根據台灣皮膚暨美容外科醫學會指出，台灣高達76.8%的民眾面臨痘痘與出油困擾，而且這不僅僅只是青少年的專利，30至49歲的成年人也是痘痘好發主要族群，面對肌膚出現發炎紅腫，照顧起來相當棘手，皮膚科醫師卓暉恩就指出三大養護關鍵，讓膚況更加健康清爽。

【痘痘肌膚養護秘訣】

Tips 1：溫和清潔、適度保濕

皮脂調理是維持油痘粉刺肌健康的關鍵，溫和清潔與適度保濕更是日常保養核心。每天早晚一次即可，切勿過度清潔，甚至頻繁刷酸或去角質，以免破壞皮膚屏障、降低肌膚耐受性，導致油痘粉刺問題反覆惡化。

Tips 2：配合皮膚科醫師治療

無論使用 A 酸、抗生素或搭配口服藥物，都應依醫囑規律治療，切勿因痘痘暫時改善就自行停藥，以免增加復發率及後續治療難度，不少人更是聽信偏方，使用牙膏、酒精、檸檬汁等，更可能刺激肌膚、加重發炎。

Tips 3：建立健康生活習慣，避免摳擠痘痘

痘痘出現的狀況從來不只是肌膚出油而已，失序的作息、龐大的壓力，都可能成為爆痘的元兇，因此維持規律作息、充足睡眠，減少高糖、高升糖負荷飲食及過度精製碳水化合物的攝取，都有助穩定皮脂分泌、降低復發率，同時避免摳、擠痘痘，以免加劇發炎反應，造成色素沉澱以及永久型痘疤。

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