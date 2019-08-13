fb ig video ETtoday search mobile

專訪／陸設計師陳安琪24歲登《富比士》傑青榜　H＆M聯名華人設計師第一人

> >


▲27歲的深圳設計師陳安琪ANGEL CHEN，年紀輕輕就已在國際上打出知名度。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／專訪

瑞典快時尚品牌H＆M今年（2019）夏天首度與大中華區設計師合作，攜手大陸設計師Angel Chen（陳安琪）推出首個聯名系列，日前舉辦媒體預覽會時，陳安琪也特別飛抵台灣，近距離聊聊她的設計。

▲▼HM／ANGEL CHEN陳安琪。（圖／HM提供）

▲H＆M首度與大中華區設計師聯名，第一個就找陳安琪。（圖／品牌提供）

來自深圳的陳安琪，年僅27歲，但這五年發展的風風火火，在時尚圈頂級「設計師的搖籃」倫敦中央聖馬汀（Central Saint Martins）畢業時從畢業舞台就展露頭角，接著她就自創品牌；兩年後，她以24歲之姿登上富比世《Forbes》亞洲傑出青年榜，受到國際關注，是華人時尚圈冉冉升起的新星。

22歲畢業後就創立品牌，陳安琪作品有濃濃的東方韻味，從小在擔任顏料研究師的爸爸身邊耳濡目染，大膽的用色更是她的鮮明特色，且在有財會背景的媽媽幫助下，第二季就達成「收支平衡」，更讓她的設計師之路開頭便走得相當平順，讓她坦言：「我非常幸運！」

▲▼HM／ANGEL CHEN陳安琪。（圖／HM提供）

▲▼HM／ANGEL CHEN陳安琪。（圖／HM提供）

▲▼HM／ANGEL CHEN陳安琪。（圖／HM提供）

▲陳安琪的設計有中國風格，又大膽用色，設計風格非常明確。（圖／品牌提供）

年紀輕輕，陳安琪是在國際舞台展露頭角的海歸派設計師，不免讓人認為她是從小就致力當服裝設計師的人，但她卻透露「13歲以前我是練芭蕾的，某一天翻雜誌翻倒John Galliano的設計，被他的手法和Vision震驚到不行，原來衣服可以做成這樣。」

至此，她把John Galliano視為偶像，開始學畫畫，高二出國，循著偶像之路到聖馬汀上學，成為獨立設計師。

成為獨立設計師五年，陳安琪從當初那個在倫敦街頭排隊搜刮設計師聯名系列的粉絲，搖身一變成為創作聯名服裝的設計師，她確實是很興奮的。

▲▼HM／ANGEL CHEN陳安琪。（圖／HM提供）

▲陳安琪從排H＆M的人，變成創作系列的人。（圖／品牌提供）

陳安氣深愛具有「精、氣、神』的中國文化，她認為：「功夫是柔中帶剛，非常有力量的。」於是，在此次的ANGEL CHENＸH＆M系列中，她從電影《臥虎藏龍》及《一代宗師》得到靈感，其中後者梁朝偉打金樓的橋段，更讓她相當有感，也印象深刻。

觀察聯名系列，她將大陸的花鳥藝術字放入設計，花鳥圖案裝飾在文字旁，並放進功夫、元氣的字樣，更有東方精氣神的韻味。廓形上，她從先前到日本古著店逛街，看到許多中式晨練服或太極袍得到靈感，從中選擇類似版型做改良，在東方輪廓中強調肩線，加入抽繩，並運用冰絲材質的天鵝絨，做出具有運動感又有東方味道的設計，也是她來台出席活動時穿的服裝。

▲▼HM／ANGEL CHEN陳安琪。（圖／HM提供）

▲▼HM／ANGEL CHEN陳安琪。（圖／HM提供）

▲▼HM／ANGEL CHEN陳安琪。（圖／HM提供）

▲中文的美感，精、氣、神的氣場，讓陳安琪有源源不絕的靈感。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

H＆M與大中華區設計師的首個聯名為什麼是她？陳安琪想了一下後說：「我們品牌有很多特色，我們中西融合，我們的顏色也好，都能充分代表當下中國青年希望的一些狀態，它是能代表中國的中國青年的時裝。」

▲▼HM／ANGEL CHEN陳安琪。（圖／HM提供）

▲▼HM／ANGEL CHEN陳安琪。（圖／HM提供）

▲▼HM／ANGEL CHEN陳安琪。（圖／HM提供）

▲陳安琪最喜歡來台時穿著的運動感功夫裝造型。（圖／品牌提供）

關鍵字：

陳安琪, ANGEL CHEN, 大陸設計師, 中國設計師, H＆M, HM, 快時尚, 平價時尚, 設計師聯名
fashion.net

熱門文章

把帶刺玫瑰環在指間　Dior用彩漆與寶石種出綻放花朵

Dior絕美玻璃「環保吸管」　紅墨山水畫外包裝質感爆表

一招變美／阿嬌鍾欣潼3步驟養出零毛孔美肌！去粉刺NG法千萬別做

設計師忙什麼／古又文高調挺同　「到了這個年紀，不應該膽怯」

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

暗沉脫妝掰！Sisley推出超聰明粉底液，輕薄提亮又遮瑕

美國瘋搶可口可樂ＸKITH聯乘款　Chuck 70是目光焦點

睡趴咬線器也太可愛！「蠟筆小新專賣店」來台　千項商品萌翻天

炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

ET Fashion

推薦閱讀

老公是3星座　請務必對「婚內出軌」提高警覺！

他住「殺人凶宅」　從詭異「咕嚕、咕嚕」語音留言發現可怕真相

「性感老人」曾之喬撞包歐陽娜娜　靠薄透上衣清涼尬贏19歲少女

林志玲穿高衩禮服祝大家七夕快樂　辣尺度讓粉絲認證「嫁對人」 孫芸芸辣輸妹子！　曾之喬「性感蕾絲背心」電梯辣照太強 陳喬恩自笑「陳4歲」　站滑板耍帥雙腳露餡「萌度破表」 林志玲寫下放閃宣言　「眼裡滿是愛情」人妻電力超強，粉絲公開求婚 日本明星也用的「周一斷食」減肥法　1個月減重6公斤 運動前、中、後「正確進食法」　快速養成夏日火辣S線 「KAWS最終聯名」宣佈補貨日期！ 粉絲們預備當搶貨喪屍

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面