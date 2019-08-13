專訪／陸設計師陳安琪24歲登《富比士》傑青榜　H＆M聯名華人設計師第一人



▲27歲的深圳設計師陳安琪ANGEL CHEN，年紀輕輕就已在國際上打出知名度。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／專訪

瑞典快時尚品牌H＆M今年（2019）夏天首度與大中華區設計師合作，攜手大陸設計師Angel Chen（陳安琪）推出首個聯名系列，日前舉辦媒體預覽會時，陳安琪也特別飛抵台灣，近距離聊聊她的設計。

▲H＆M首度與大中華區設計師聯名，第一個就找陳安琪。（圖／品牌提供）



來自深圳的陳安琪，年僅27歲，但這五年發展的風風火火，在時尚圈頂級「設計師的搖籃」倫敦中央聖馬汀（Central Saint Martins）畢業時從畢業舞台就展露頭角，接著她就自創品牌；兩年後，她以24歲之姿登上富比世《Forbes》亞洲傑出青年榜，受到國際關注，是華人時尚圈冉冉升起的新星。

22歲畢業後就創立品牌，陳安琪作品有濃濃的東方韻味，從小在擔任顏料研究師的爸爸身邊耳濡目染，大膽的用色更是她的鮮明特色，且在有財會背景的媽媽幫助下，第二季就達成「收支平衡」，更讓她的設計師之路開頭便走得相當平順，讓她坦言：「我非常幸運！」

▲陳安琪的設計有中國風格，又大膽用色，設計風格非常明確。（圖／品牌提供）



年紀輕輕，陳安琪是在國際舞台展露頭角的海歸派設計師，不免讓人認為她是從小就致力當服裝設計師的人，但她卻透露「13歲以前我是練芭蕾的，某一天翻雜誌翻倒John Galliano的設計，被他的手法和Vision震驚到不行，原來衣服可以做成這樣。」

至此，她把John Galliano視為偶像，開始學畫畫，高二出國，循著偶像之路到聖馬汀上學，成為獨立設計師。

成為獨立設計師五年，陳安琪從當初那個在倫敦街頭排隊搜刮設計師聯名系列的粉絲，搖身一變成為創作聯名服裝的設計師，她確實是很興奮的。

▲陳安琪從排H＆M的人，變成創作系列的人。（圖／品牌提供）



陳安氣深愛具有「精、氣、神』的中國文化，她認為：「功夫是柔中帶剛，非常有力量的。」於是，在此次的ANGEL CHENＸH＆M系列中，她從電影《臥虎藏龍》及《一代宗師》得到靈感，其中後者梁朝偉打金樓的橋段，更讓她相當有感，也印象深刻。

觀察聯名系列，她將大陸的花鳥藝術字放入設計，花鳥圖案裝飾在文字旁，並放進功夫、元氣的字樣，更有東方精氣神的韻味。廓形上，她從先前到日本古著店逛街，看到許多中式晨練服或太極袍得到靈感，從中選擇類似版型做改良，在東方輪廓中強調肩線，加入抽繩，並運用冰絲材質的天鵝絨，做出具有運動感又有東方味道的設計，也是她來台出席活動時穿的服裝。

▲中文的美感，精、氣、神的氣場，讓陳安琪有源源不絕的靈感。（圖／品牌提供）



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H＆M與大中華區設計師的首個聯名為什麼是她？陳安琪想了一下後說：「我們品牌有很多特色，我們中西融合，我們的顏色也好，都能充分代表當下中國青年希望的一些狀態，它是能代表中國的中國青年的時裝。」

▲陳安琪最喜歡來台時穿著的運動感功夫裝造型。（圖／品牌提供）