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周冬雨穿新版花枝裝　轉過身來「頸－低腰」全空

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▲周冬雨hilosophy di Lorenzo Serafini穿搭。（圖／翻攝周冬雨、周冬雨工作室微博）

▲周冬雨穿義大利精品Philosophy di Lorenzo Serafini的小白洋裝出席活動。（圖／翻攝周冬雨微博）

記者張妤瑄／台北報導

周冬雨近日出席代言品牌美妝品牌活動，一襲白色小洋裝配辮髮，展現一貫的俏皮小妞風格，讓粉絲被迷得七暈八素的，稱讚也如雪片般非常，狂讚「超有仙氣」、「小仙雨」、「完美」等，讓粉絲全都浮出水面表白。

▲周冬雨hilosophy di Lorenzo Serafini穿搭。（圖／翻攝周冬雨、周冬雨工作室微博）

▲周冬雨穿Philosophy洋裝，搭配No.21耳飾與Giuseppe Zanotti三帶高跟鞋登場。（圖／翻攝周冬雨微博）

周冬雨擔任法國美妝品牌蘭蔻（LANCOME）品牌大使，日前出席小黑瓶記者會時，穿著義大利精品Philosophy di Lorenzo Serafini今年（2019）秋冬系列秀款現身，不過這一款竟意外跟蔡依林多年前經典「花枝裝」有幾分相似，但畢竟是不同設計師的作品，周冬雨的新版「花枝裝」沒蔡依林的花枝那般立體，線條更柔和。

▲周冬雨hilosophy di Lorenzo Serafini穿搭。（圖／翻攝周冬雨、周冬雨工作室微博）

▲周冬雨hilosophy di Lorenzo Serafini穿搭。（圖／翻攝周冬雨、周冬雨工作室微博）

▲▼ 蔡依林金曲獎。（圖／CFP）

▲周冬雨的Philosophy洋裝與蔡依林經典的「花枝裝」有幾分相像。（圖／翻攝周冬雨微博、CFP）

新版花枝裝為削肩款式，不對稱剪裁，荷葉邊從左肩一路往下衩開到腰部，在秀場時可以明顯看到模特兒雙手插在口袋內，優雅踏出貓步，看起來就是乖乖牌專屬的小白洋裝。沒想到，周冬雨穿上身後，在蘭蔻唯美的場地佈置上，一個轉身獻上驚喜，從脖子到腰間通通零遮掩，無暇美背全露。

▲周冬雨hilosophy di Lorenzo Serafini穿搭。（圖／翻攝周冬雨、周冬雨工作室微博）

▲周冬雨hilosophy di Lorenzo Serafini穿搭。（圖／翻攝周冬雨、周冬雨工作室微博）

▲周冬雨轉過身來有驚喜，大片美背全都露。（圖／翻攝周冬雨微博、CFP）

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義大利精品Philosophy di Lorenzo Serafini原名Philosophy，是1984年「雪紡女王」Alberta Ferretti 創立的副牌，2014年新任設計師Lorenzo Serafini上任後冠名，開啟新浪漫時代。周冬雨穿著的季別，在設計理念上，官網上是這麼解釋：「設計師從90年代汲取靈感，將他的新浪漫主義與全新的感性自信風格融為一體。在輕盈與力量之間展現張力」。

▲hilosophy di Lorenzo Serafini。（圖／翻攝hilosophy di Lorenzo Serafini官網）

▲Philosophy di Lorenzo Serafini秋冬系列荷葉邊小白洋裝在模特兒身上的呈現。（圖／翻攝官網）

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關鍵字：

周冬雨, 時尚穿搭, 蘭蔻, Philosophy, 小黑瓶, Giuseppe Zanotti, GZ, No.21, LANCOME, Philosophy di Lorenzo Serafini, Lorenzo Serafini, 蔡依林, Jolin
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