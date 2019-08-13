fb ig video ETtoday search mobile

3星座同居N年依然走不進他的心　活潑外向雙子座竟上榜

> >

▲▼ 。（圖／翻攝電視劇加油你是最棒的）

編輯／Rose  　圖／翻攝電視劇加油你是最棒的官博

談過幾次戀愛，兜兜轉轉在不同的人之間，你有沒有發現，有些人不管怎樣都走不進他們的心理，或許他們的心另有空位留給「那個人」，又或者根本沒有其他人，就只是他的心門永遠緊閉，如此而已。以下3個星座，即使你跟他同居N年也不見得能走進他的心，快來看看不好懂的他們是哪些？

▲▼ 。（圖／翻攝電視劇加油你是最棒的）

【雙子座】

雙子座活潑外向，常常是朋友圈裡的開心果，但其實要走進他的內心不是容易的事。雙子座善變，他能視情況給出不同面向的自己，當妳誤以為走進他的心時，其實妳只看到一部份經過修飾或美化過後的他。想真的懂善變的他，恐怕不是花時間就行，還需要費心。

▲▼ 。（圖／翻攝電視劇加油你是最棒的）

【天蠍座】

天蠍座是相當理性的星座，大多數的時候外在都顯得相當冷靜，即使妳興奮的想炒熱兩人之間的氣氛，依然無法感受到他內心的波瀾起伏。兩人一起生活，妳會誤以為你們住在北極的永凍圈。至於，什麼人能融化這座大冰山呢？也許真的要千年一遇的有緣人吧！

▲▼ 。（圖／翻攝電視劇加油你是最棒的）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

【水瓶座】

要跟上水瓶座的思路已經很難，更何況是他的心？水瓶座的思緒跳躍，腦袋瓜的想法非常多，同理內心世界也是如此，情感豐沛，有時候連他自己都不知道該如何訴說，無從說明之下，有時他也會對自己的想法感到許多困惑，連自己都找不出到出口，更何況是妳要敲門走進的入口呢？

▲▼ 。（圖／翻攝電視劇加油你是最棒的）

關鍵字：

星座, 兩性, 男朋友, 女朋友, 情侶, 個性, 戀人, 愛情, 同居
fashion.net

熱門文章

把帶刺玫瑰環在指間　Dior用彩漆與寶石種出綻放花朵

Dior絕美玻璃「環保吸管」　紅墨山水畫外包裝質感爆表

一招變美／阿嬌鍾欣潼3步驟養出零毛孔美肌！去粉刺NG法千萬別做

設計師忙什麼／古又文高調挺同　「到了這個年紀，不應該膽怯」

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

暗沉脫妝掰！Sisley推出超聰明粉底液，輕薄提亮又遮瑕

美國瘋搶可口可樂ＸKITH聯乘款　Chuck 70是目光焦點

睡趴咬線器也太可愛！「蠟筆小新專賣店」來台　千項商品萌翻天

炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

ET Fashion

推薦閱讀

老公是3星座　請務必對「婚內出軌」提高警覺！

他住「殺人凶宅」　從詭異「咕嚕、咕嚕」語音留言發現可怕真相

「性感老人」曾之喬撞包歐陽娜娜　靠薄透上衣清涼尬贏19歲少女

林志玲穿高衩禮服祝大家七夕快樂　辣尺度讓粉絲認證「嫁對人」 孫芸芸辣輸妹子！　曾之喬「性感蕾絲背心」電梯辣照太強 陳喬恩自笑「陳4歲」　站滑板耍帥雙腳露餡「萌度破表」 林志玲寫下放閃宣言　「眼裡滿是愛情」人妻電力超強，粉絲公開求婚 日本明星也用的「周一斷食」減肥法　1個月減重6公斤 運動前、中、後「正確進食法」　快速養成夏日火辣S線 「KAWS最終聯名」宣佈補貨日期！ 粉絲們預備當搶貨喪屍

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面