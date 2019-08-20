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BAPE粉色迷彩「猿人頭」半島月餅禮盒　把「潮味」一口吃下肚

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▲▼A BATHING APE 2019半島月餅。（圖／A BATHING APE提供）

▲BAPE粉色迷彩中秋月餅禮盒，是一年一度吃進「潮味」的好時機。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

日本潮牌BAPE（A BATHING APE），憑藉著標誌性的「猿人頭」與迷彩設計，從日本裏原宿發跡，進而拓展在全球潮流圈的一席之地。自1993年創立至今近25年，開拓許多副線品牌並將觸角伸向藝術展、咖啡店等不同產業，如今為了呼應中秋佳節氣氛，攜手香港半島精品店（The Peninsula Boutique）推出月餅禮盒！

▲▼A BATHING APE 2019半島月餅。（圖／A BATHING APE提供）

▲經典的猿人頭配上粉色迷彩，節慶氣息濃厚。（圖／品牌提供）

月餅禮盒最重要的主角，則是4顆「迷你奶黃月餅」，正面印上猿人頭圖案，根本是一年一度「吃進潮味」的唯一機會。不過要把潮味月餅吃下肚，可不是件容易的事，雖然不用坐飛機到香港購入，但BAPE的潮味月餅可是非賣品，要到專賣店消費滿新台幣1萬6,000元才能帶回家。

▲▼A BATHING APE 2019半島月餅。（圖／A BATHING APE提供）

▲半島精品店的知名迷你奶黃月餅，變成猿人頭圖案。（圖／品牌提供）

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除了吃下肚是有口皆碑的好味道外，外觀為了詮釋出佳節的歡樂氣氛，鐵盒採用明亮的粉紅色迷彩，大大的猿人頭自然也是不可或缺的重要主角，並配有短提把，能拎著趴趴走。打開禮盒內部，會看到4顆呼應外包裝的粉色猿人頭月餅；鐵盒內部則有鐳射壓紋繪出的迷彩圖騰，內外細節做好做滿。

▲▼A BATHING APE 2019半島月餅。（圖／A BATHING APE提供）

▲▼A BATHING APE 2019半島月餅。（圖／A BATHING APE提供）

▲禮盒內外細節均做好做滿，相當精緻。（圖／品牌提供）

如果想來點更成熟的「大人味」，蘇格登攜手百年老店舊振南，推出威士忌月餅禮盒。

將數度獲得國際威士忌烈酒挑戰大獎的蘇格登單一麥芽威士忌入餅，用12年馥郁水果酒香的味道揉合棗泥，並將鹹蛋黃浸入威士忌吸取酒香後，做出棗泥蛋黃威士忌月餅；15年則做伍仁威士忌月餅，用堅果內餡凸顯酒中熟果、甜瓜風味；18年的則做成可可威士忌月餅，與精品巧克力法芙娜頂級可可粉揉合，讓18年威士忌中的柑橘香氣與煙燻麥芽甜味，與巧克力香氣互相呼應，層次飽滿。

▲蘇格登X舊振南 敬月典藏威士忌月餅禮盒（圖／蘇格登提供）

▲蘇格登Ｘ舊振南：敬月典藏威士忌月餅禮盒，售價NT$1,200元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

BAPE, A BATHING APE, 潮牌, 香港半島精品店, The Peninsula Boutique, 半島奶黃月餅
fashion.net

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