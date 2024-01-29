擺脫不了的療癒小物：果凍青蛙面膜、巧克力按摩梳、粉底奶油刀都好想要！

記者李薇／台北報導

日常生活工作已經夠煩悶，當然要靠療癒小物來填滿自己的me time，不僅可以好好休息，也為平淡的生活增添樂趣，以下就分享多款有趣的小物，超可愛設計讓人馬上想擁有。

＃LUSH 青蛙王子片狀面膜，售價420元

主打新鮮、有趣的英國香氛品牌LUSH在情人節推出多款有趣汽泡彈，向來很受歡迎的「新鮮面膜」系列，更是上市了「青蛙王子片狀面膜」，宛如果凍的厚實質地，拿起來就很動感，更是使用鹿角菜膠萃取、新鮮石榴汁、藥蜀葵根及香草豆莢萃取製作，可以舒緩泛紅、提亮膚色。

＃uka 舒活頭皮按摩刷（硬） 巧克力色，售價780元

專注頭髮保養的uka在之前推出蝴蝶型的按摩刷之後，立刻在日本爆賣，每個女孩都要有一顆，這次更是針對情人節推出限量巧克力色，輕質矽膠材質可以幫助洗頭的時候，做到深層的按摩，尤其是經常覺得頭皮緊繃、搔癢的人，用過絕對會愛上，放鬆之餘還可以洗得更乾淨。

＃1028 輕薄服貼粉底抹刀，售價150元

台灣品牌1028近年推出不少高CP值的小物，尤其是粉底抹刀，更是能讓底妝超貼膚的關鍵，一抹就可以把粉底均勻鋪平在臉部肌膚，迅速為底妝做好打底，只要搭配粉撲就可以快速上妝，重點是塗抹的瞬間宛如奶油化開，真的相當療癒。