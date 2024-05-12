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第一眼看到魚還是貓？測試你個性是否夠成熟

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記者李薇／台北報導　圖／小紅書

群體社會裡面，要能夠立足需要很多的方式與彈性，不僅可以更好的處理事情，同時也比較不會傷到自己，讓心情沮喪失望，以下就分享一個小紅書爆紅的心理測驗，看看你是成熟的人嗎？

Q：圖中的第一眼你看到什麼？

▲心理測驗,占卜,個性。（圖／小紅書）

A.魚

B.貓

C.同時看到

A.魚

你是一個標準的刀子嘴、豆腐心，你其實內心感性又熱情，很容易為小事情感動，身邊朋友只要有求於你，基本上都不會拒絕，是一顆擁有真誠內心的人，但是因為你比較沒有自信、怕受傷害，所以常常會展現出冷漠的樣子，讓身邊的人總是捉摸不定你的想法，也因為這樣的落差，所以讓你在人際關係中，充滿魅力。

B.貓

你是一個相當矛盾的人，固執又率真，你總希望按照自己的想法生活，不要妥協迎合身邊的人，更討厭圓滑世故，儘管對於身邊的世界感受到疲憊與煩躁，但心腸很軟的你對於看不下去的事情，反而會施以援手幫忙，甚至輕易的諒解對方的難處，其實是很善良的人。

C.同時看到

你有著敏銳的洞察力，對於各種大小事情都可以沉著冷靜的思考並且解決，比起追求冒險，你更喜歡安逸穩定的生活，同時在面對衝突的時候，懂得以最大利益的前提下，給予寬容，你擁有很成熟的處事方式與態度，常常讓身邊的人感到敬佩。

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關鍵字：

心理測驗, 占卜, 個性

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