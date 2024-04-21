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另一半出軌常見的5個跡象：手機高度警戒、頻繁聚會換造型都要小心

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記者李薇／綜合報導　圖／jtbcdrama IG

每個人都希望愛情裡面可以專一，成為對方心裡最重要的人，但受到外在刺激變多，很多人容易受到誘惑，要怎麼看出來對方很可能已經出軌，5個跡象絕對要小心。

▲愛情,劈腿,分手,出軌。（圖／IG）

1.突然對手機保持高度警戒，經常刪除通話記錄和聊天紀錄，不願意讓你碰觸手機，這種行為顯示出他可能有事情需要隱藏，可能是與另一個人有不正當的互動，因此才不願讓你看到他的通訊紀錄。

2.頻繁聚會、出差或加班的理由越來越多，且時常無法提供確切的行蹤證明，如果他經常找藉口出門，且無法提供確實的行蹤，這可能意味著他正在與其他人約會或有其他不可告人的活動。

▲愛情,劈腿,分手,出軌。（圖／IG）

3.離家時間的延長，不再和你分享生活中的點滴，對於你的問題回答模糊或避重就輕，如果他在外面的時間越來越長，且對於你的問題回答含糊不清，這可能代表他正在投入更多的時間和精力在與另一個人的關係中，而忽略了與你的互動。

4.突然改變外貌、穿著或個人形象，可能是為了迎合新的對象而做出的改變，如果他突然改變自己的外貌，穿著風格或個人形象，這可能是為了吸引另一個人的注意，對於他們的關係產生了興趣。

▲愛情,劈腿,分手,出軌。（圖／IG）

5.對你的關心和愛意明顯減少，不再主動關心你的需要，情感連結變得淡漠，如果他對你的關心和愛意明顯減少，不再主動關心你的需要，這可能表示他對你的情感已經變得淡漠，可能是因為他在與他人建立更親密的關係。

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關鍵字：

愛情, 劈腿, 分手, 出軌

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