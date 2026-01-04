fb ig video search mobile ETtoday

Lisa狂曬愛馬仕　拎毛茸茸凱莉包過冬超可愛

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa是LV代言人，頭綁品牌與村上隆聯名頭巾。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK泰籍成員Lisa擁有傲人的時尚資源，是LV（Louis Vuitton）、寶格麗（BVLGARI）等一線精品品牌代言人，但她私下享有高度的穿搭自由，近期頻頻曝光她的愛馬仕（HERMÈS）收藏，且款款都完美呼應冬日氛圍，一款是毛茸茸的Teddy Kelly凱莉包，另一款是棕色凱莉包，與大地色系服裝絕配。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa私下愛拎愛馬仕包，遛狗與出遊時都拎咖啡色凱莉包。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa收藏不少愛馬仕手袋，也擁有精緻華麗的珠寶錶，是品牌忠實粉絲。近日她遛狗與出遊時都拎愛馬仕咖啡色的凱莉包，休閒中流露貴氣；另一搶眼收藏是提把與麂皮包邊緣都裝飾Shearling羊毛（剪羊毛）的Teddy Kelly包，恰好當天她穿迷你裙搭配UGG翻羊毛的過膝長靴，暖呼呼的設計完美搭配，也顯露俏皮風格。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa穿UGG過膝靴搭配愛馬仕Teddy Kelly凱莉包展現冬日氛圍。（圖／翻攝lalalalisa_m IG、翻攝佳士得官網）

目前Lisa曬出最高價的愛馬仕包，是藏家心中的夢幻款—以愛馬仕巴黎福寶大道24號旗艦店為靈感的Faubourg柏金包，她擁有的款式為藍色的「夜」版本，包上的小櫥窗配有橘色 Swift小牛皮遮陽篷，於國際拍賣會上身價超過500萬元。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa秀愛馬仕夢幻包款之一的Faubourg柏金包「夜」版本。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa, LV, Louis Vuitton, 路易威登, Hermes, 愛馬仕

