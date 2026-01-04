《黑白大廚》天菜主廚吐金句圈粉　戴52萬瑞士名錶秀型男品味

▲《黑白大廚：料理階級大戰》第二季中最受矚目的白湯匙主廚孫鍾元，咬紙杯俏皮模樣迷倒不少粉絲。（圖／翻攝jw.sson IG）

記者陳雅韻／台北報導

Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》第二季中，在南韓唯一同時擁有兩家米其林一星餐廳的名廚孫鍾元（Son Jong-won）是最受矚目的「白湯匙」，41歲的他出道前是理工科學霸，身材高挑又有高顏值，且私下時尚品味不俗，日日戴著瑞士名錶Blancpain經典Fifty Fathoms Automatique五十噚腕錶，被視為「型男大主廚」最佳代表。





▲孫鍾元品味不俗，佩戴瑞士名錶Blancpain著名的五十噚錶，525,000元。（圖／翻攝jw.sson IG）

在美國求學的孫鍾元，原本拿到獎學金進入印第安納州羅斯霍曼理工學院就讀土木工程系，卻在大四那年造訪紐約CIA料理學院時迷上做菜，毅然決然轉換跑道成為料理職人，他的法式餐廳L'Amant Secret已連續5年蟬聯米其林一星肯定，時尚韓式料理餐廳Eatanic Garden也連續3年摘下一星榮耀，誠如他在《黑白大廚：料理階級大戰》第二季中第三集霸氣吐金句說：「我工作過的三星餐廳並沒有讓我成為三星主廚，自己的星星必須由自己創造。」讓他的好感度直線飆升。





▲孫鍾元（最後排立者）與餐廳同事默契絕佳，多年來獲得米其林一星肯定。（圖／翻攝jw.sson IG）

私下孫鍾元熱愛健身，曾大方秀手臂肌肉線條，穿起廚師服或正裝都帥氣有型，而他的選錶也洩露不凡品味，經常佩戴Blancpain不鏽鋼款五十噚自動錶，誕生於1953年的五十噚錶是全球首款現代潛水錶，配備安全錶冠系統、面盤絕佳易讀性、可鎖定旋轉錶圈、抗磁與防水300米等特色，他所戴的款式搭載具5日動力儲存的1315型自動上鍊機芯，定價約525,000元。





▲孫鍾元勤於健身，大方秀手臂肌肉線條。（圖／翻攝jw.sson IG）