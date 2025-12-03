fb ig video search mobile ETtoday

旅行必學「333時髦穿搭法」！只帶9件單品就能穿好幾天　怎麼挑一次看懂

>

記者鮑璿安／綜合報導

出國旅行前，行李永遠塞不完？衣服帶太多卻只穿兩套、帶太少又怕拍照不好看？近年在歐美旅遊圈迅速竄紅的「333 法則」成功解決這個永恆難題，主張以3 件上衣、3 件下身、3 雙鞋組成旅行專屬「微型衣櫥」，用僅僅 9 件單品打造足夠應付一整趟旅程的多變穿搭。

333 法則到底是什麼？

「333 法則」源於簡約旅行風潮，將行李精簡成三大類， 3 件上衣、3 件下身、3 雙鞋，9件單品就能變換超過二十種穿搭，足以應付 3～7 天的城市旅程，甚至更久。這種方法能減輕行李重量、節省打包時間，也讓旅行拍照不再出現「每天都一樣」的尷尬穿搭。

究竟如何搭配？

在實際操作上，旅人通常會挑選三件能應對不同氣溫的上衣，一件舒適的素色 T 恤作為旅行打底，一件襯衫負責提高質感，同時可在炎熱時充當薄外套，而一件輕薄針織或毛衣、背心則能處理早晚溫差並增加層次。下身則以三種不同風格的單品構成，一條耐穿的牛仔褲負責長時間步行，一條俐落的長褲則能應付較正式的用餐或文化行程，最後加上一件短褲或長裙，能讓旅途拍照更具變化。

▲▼ uq 。（圖／品牌提供）

▲推薦單品，UNIQLO極暖 喀什米爾混紡圓領T恤售價NT$690。（圖／品牌提供）

▲▼ uq 。（圖／品牌提供）

▲推薦單品，UNIQLO輕暖科技背心。（圖／品牌提供）

至於最影響旅行心情的鞋款，333 法則強調舒適度與實用性並重，一雙熟悉的運動鞋用來應付大量步行，一雙造型稍正式的鞋子以防要前往高級餐廳聚會，而第三雙則因目的地而定，若是夏季可以是涼鞋，若是城市行程則可以是輕便小跟鞋。

▲▼ 秋冬極簡穿法！Club Monaco溫柔奶茶系 。（圖／品牌提供）

▲▼ 秋冬極簡穿法！Club Monaco溫柔奶茶系 。（圖／品牌提供）

▲▼ 秋冬極簡穿法！Club Monaco溫柔奶茶系 。（圖／品牌提供）

▲推薦單品，Club Monaco針織衫與休閒款式西裝外套。（圖／品牌提供）

靈活改變搭配邏輯

333 法則的魅力之一在於它能隨不同旅程彈性調整。前往海島時，素 T 可以替換成背心或短版襯衫，下身則多加入度假感更強的薄長裙或短褲；而若目的地是高緯度國家，外套不一定算在 9 件裡，可直接穿在身上減少行李體積，鞋款也能依需求調整成短靴或防滑鞋。混合商務與觀光的旅程，則可在上衣中加入版型挺拔的襯衫，下身搭配簡約俐落的長褲，而鞋款上則需兼顧正式場合與日常移動。

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲ 推薦單品，香奈兒亮面黑色皮革與白色羊羔毛樂福鞋 NTD 46,500。（圖／品牌提供）

▲▼ 旅行333 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲推薦單品，Ferragamo Vara蝴蝶結瑪麗珍鞋NTD 31,500 。（圖／品牌提供）

▲▼ 旅行333 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲推薦單品PUMA Speedcat OG 運動鞋，NT$3,280 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

旅行, 穿搭, 行李, 333法則, 輕裝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

友情裡超玻璃心三大星座！TOP 1一句敷衍都會破防　完全不能被忽略絲毫

友情裡超玻璃心三大星座！TOP 1一句敷衍都會破防　完全不能被忽略絲毫

如何愛自己？伊能靜分享「愛自己7招」提升幸福感

如何愛自己？伊能靜分享「愛自己7招」提升幸福感

永遠長不大屁孩星座Top 3！第一名天真是隱藏魅力　讓人又愛又恨

永遠長不大屁孩星座Top 3！第一名天真是隱藏魅力　讓人又愛又恨

山本由伸名錶收藏驚人　戴千萬AP超問錶賞NBA球賽 「8大警訊」提醒你代謝變慢！　營養師教你「這樣做」身體重新開機 貝克漢戴的11萬沙丘色帝舵表大賣　帥氣現身F1賽場 Swatch看氣象賣錶！　瑞士下雪才銷售歐米茄聯名雪花錶 冬天穿搭如何保暖更有層次！輕羽絨變主流　挑選指南＋精品羽絨外套推薦 曖昧對象忽冷忽熱怎麼辦？ 「3招調整心態」重回你能掌控的節奏 摩納哥王妃富養小公主　母女一線精品上身慶聖誕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面