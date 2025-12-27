最容易PUA別人的三大星座！TOP 1最常無意中傷親友　忽冷忽熱讓人難以捉摸

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

PUA一詞，在網路世界中，泛指透過心理操控來貶抑與情感剝削的行為，在親密關係或曖昧互動中，忽冷忽熱、情緒拉扯、讓對方不斷自我懷疑，都可能是PUA的狀況，從星座性格來看，有些人天生就特別擅長掌握人心、製造情緒落差，一不小心就把對方捲入情感漩渦。

TOP 3 雙子座



雙子座的PUA多半來自「無心之過」，他們擅長聊天、懂得觀察人心，也很會給出剛剛好的關心與距離，讓人產生被理解、被特別對待的錯覺，但他們情緒與注意力轉換極快，前一刻熱情、下一秒冷淡，常讓對方陷入「是不是我做錯什麼」的自我檢討中，這種不穩定的互動節奏，往往讓人越想抓緊、越被牽著走。

TOP 2 天蠍座



天蠍座對情緒與人性有極高的洞察力，知道對方在意什麼、害怕失去什麼，也清楚哪一句話最能擊中要害，他們不一定會直接控制，而是用沉默、冷處理或若即若離來製造壓力，讓對方主動低頭、妥協，他們的愛很深，但一旦失衡，就容易變成高壓的心理拉鋸，讓人又愛又怕。

TOP 1 水瓶座

水瓶座被認為是最容易無意中PUA別人的星座，他們習慣站在情緒之外，理性、抽離，卻又能在關鍵時刻給予獨特的關心與思想交流，讓人誤以為彼此關係很特別，但他們一旦覺得被黏住，就會迅速後退，留下對方獨自反芻那些「是不是我想太多」的情緒，這種忽遠忽近、定義模糊的互動，往往是最讓人上癮、也最消耗人的心理狀態。