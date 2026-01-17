《穿著Prada的惡魔2》、《奧德賽》　2026年最受矚目的5部電影

文／人物誌

在這彷彿被加速的世界裡，2025年慶幸有電影用光影呈現精彩不同的世界樣貌，不論是紀錄速度、奢華的《F1電影》，還是風靡臺日的《鬼滅之刃劇場版》，相信都帶給影迷滿滿的感動，而令人期盼的2026年，又將帶給影迷哪些新的體驗？跟著這篇文章，一同認識以下五部話題滿滿的電影吧！

《穿著Prada的惡魔2》

2006年《穿著Prada的惡魔》上映後，沒想到影迷能在20年後等到續集推出，集結原作導演大衛法蘭科執導，安海瑟薇、梅莉史翠普再次出演雙女主「小安」與「米蘭達」，加上Lady Gaga的客串出演，看到這陣容老影迷無不潸然淚下！

▲《穿著Prada的惡魔 2》將於2026年5月1日正式上映。（圖／《穿著Prada的惡魔 2》劇照）

在首集尾聲中，受到小安影響而產生心境轉折的米蘭達，與成功進入新聞業發展的小安，多年後的時尚圈早已被新世代審美徹底改寫，在不同領域深耕多年的兩人再遇，究竟會擦出怎樣的火花？《穿著Prada的惡魔 2》將於2026年5月1日正式上映。

《玩具總動員 5》



自1995年《玩具總動員》開啟電腦動畫電影新篇章以來，作品中的人氣角色，儼然已成玩具明星的代名詞；與前作相隔七年，《玩具總動員5》再度找回湯姆漢克斯與提姆艾倫為「胡迪」與「巴斯光年」獻聲，並由曾執導《瓦力》、《海底總動員》的安德魯史坦頓擔任導演。

▲《玩具總動員5》預計於2026年6月19日上映。（圖／《玩具總動員5》劇照）

本集故事聚焦在Alpha世代的孩子，傳統玩具已不再吸引孩童目光，聲光效果更強的平板電腦，成為了眾玩具的勁敵，面對新科技的挑戰，胡迪與夥伴們不得不思考「被需要」的意義，更是為濫用3C育兒的大人們，講述一段發人深省預言故事。《玩具總動員5》預計於2026年6月19日上映。

《奧德賽》

《天能》、《星際效應》導演克里斯多福諾蘭，沉寂三年後將推出新作《奧德賽》，這部改編「荷馬史詩」的神話動作史詩片，不僅全片使用IMAX膠捲拍攝、飛遍世界各地取景，更集結麥特戴蒙、湯姆霍蘭德、安海瑟薇、羅伯派汀森、千黛亞和莎莉賽隆，堪稱好萊塢全明星陣容，更是未演先轟動。

▲《奧德賽》預計於2026年7月17日上映。（圖／《奧德賽》劇照）

荷馬的《奧德賽》以伊薩卡國王「奧德修斯」的故事為主軸，這位英雄人物曾參與特洛伊戰爭，並在戰後踏上返鄉之路；在十來年的漫長旅程中，他經歷了神祇的試煉、怪物的誘惑、同伴的背叛，歷盡艱險後方才能返回家鄉，並奪回屬於他的王座。這部堪稱最具野心的史詩改編電影，預計於2026年7月17日上映。

《沙丘：第三章》



丹尼維勒納夫耗時近十年打造的《沙丘》電影宇宙，終於迎來最終章。《沙丘：第三章》改編自法蘭克赫伯特的1969年小說《沙丘救世主》，將延續前作劇情，講述保羅亞崔迪（提摩西夏勒梅飾）從救世主「利桑亞拉黑」成為新皇帝，並向各大氏族宣戰、開啟聖戰悲劇的不凡事蹟。

▲《沙丘：第三章》。（圖／《沙丘：第三章》劇照）

《沙丘：第三章》將成為這部經典科幻電影的完結篇，開啟聖戰與貝尼潔瑟睿德姐妹會的關係、保羅與荃妮兩人最終的結局、羅伯派汀森將出演何角色？這部刻劃戰爭、信仰與權力鬥爭的電影，將在2026年12月18日給全球影迷一個答案。

《麥可傑克森》

「流行樂之王」麥可傑克森終於迎來屬於他的大銀幕傳記作品，這位從童星出道、單飛後名氣一飛衝天，不斷打破唱片銷售紀錄並長期稱霸告示牌榜單，在璀璨明星光環的背後，電影講述麥可不被大眾看見的孤獨、罹病卻遭誤會的悲劇人生，呈現這個被神話包裹，卻始終渴望被理解的可愛靈魂。

▲《麥可傑克森》將由其姪子Jaafar Jackson親自飾演。（圖／《麥可傑克森》劇照）

傳記電影的麥可，將由其姪子Jaafar Jackson親自飾演，電影亦獲得傑克森家族授權支持，使本片成為除了《麥可傑克森：未來的未來演唱會電影》之外，能少數完整使用暢銷金曲與舞台的官方傳記電影，包含〈Beat It〉、〈Billie Jean〉等都能在電影中看到，電影預計於2026年4月24日上映，到時再與這位流行樂傳奇一同嗨翻影廳！

