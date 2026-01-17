fb ig video search mobile ETtoday

《穿著Prada的惡魔2》、《奧德賽》　2026年最受矚目的5部電影

>

文／人物誌

在這彷彿被加速的世界裡，2025年慶幸有電影用光影呈現精彩不同的世界樣貌，不論是紀錄速度、奢華的《F1電影》，還是風靡臺日的《鬼滅之刃劇場版》，相信都帶給影迷滿滿的感動，而令人期盼的2026年，又將帶給影迷哪些新的體驗？跟著這篇文章，一同認識以下五部話題滿滿的電影吧！

《穿著Prada的惡魔2》

2006年《穿著Prada的惡魔》上映後，沒想到影迷能在20年後等到續集推出，集結原作導演大衛法蘭科執導，安海瑟薇、梅莉史翠普再次出演雙女主「小安」與「米蘭達」，加上Lady Gaga的客串出演，看到這陣容老影迷無不潸然淚下！

▲《穿著Prada的惡魔 2》將於2026年5月1日正式上映。（圖／《穿著Prada的惡魔 2》劇照）

在首集尾聲中，受到小安影響而產生心境轉折的米蘭達，與成功進入新聞業發展的小安，多年後的時尚圈早已被新世代審美徹底改寫，在不同領域深耕多年的兩人再遇，究竟會擦出怎樣的火花？《穿著Prada的惡魔 2》將於2026年5月1日正式上映。

《玩具總動員 5》

自1995年《玩具總動員》開啟電腦動畫電影新篇章以來，作品中的人氣角色，儼然已成玩具明星的代名詞；與前作相隔七年，《玩具總動員5》再度找回湯姆漢克斯與提姆艾倫為「胡迪」與「巴斯光年」獻聲，並由曾執導《瓦力》、《海底總動員》的安德魯史坦頓擔任導演。

▲《玩具總動員5》預計於2026年6月19日上映。（圖／《玩具總動員5》劇照）

本集故事聚焦在Alpha世代的孩子，傳統玩具已不再吸引孩童目光，聲光效果更強的平板電腦，成為了眾玩具的勁敵，面對新科技的挑戰，胡迪與夥伴們不得不思考「被需要」的意義，更是為濫用3C育兒的大人們，講述一段發人深省預言故事。《玩具總動員5》預計於2026年6月19日上映。

《奧德賽》

《天能》、《星際效應》導演克里斯多福諾蘭，沉寂三年後將推出新作《奧德賽》，這部改編「荷馬史詩」的神話動作史詩片，不僅全片使用IMAX膠捲拍攝、飛遍世界各地取景，更集結麥特戴蒙、湯姆霍蘭德、安海瑟薇、羅伯派汀森、千黛亞和莎莉賽隆，堪稱好萊塢全明星陣容，更是未演先轟動。

▲《奧德賽》預計於2026年7月17日上映。（圖／《奧德賽》劇照）

荷馬的《奧德賽》以伊薩卡國王「奧德修斯」的故事為主軸，這位英雄人物曾參與特洛伊戰爭，並在戰後踏上返鄉之路；在十來年的漫長旅程中，他經歷了神祇的試煉、怪物的誘惑、同伴的背叛，歷盡艱險後方才能返回家鄉，並奪回屬於他的王座。這部堪稱最具野心的史詩改編電影，預計於2026年7月17日上映。

《沙丘：第三章》

丹尼維勒納夫耗時近十年打造的《沙丘》電影宇宙，終於迎來最終章。《沙丘：第三章》改編自法蘭克赫伯特的1969年小說《沙丘救世主》，將延續前作劇情，講述保羅亞崔迪（提摩西夏勒梅飾）從救世主「利桑亞拉黑」成為新皇帝，並向各大氏族宣戰、開啟聖戰悲劇的不凡事蹟。

▲《沙丘：第三章》。（圖／《沙丘：第三章》劇照）

《沙丘：第三章》將成為這部經典科幻電影的完結篇，開啟聖戰與貝尼潔瑟睿德姐妹會的關係、保羅與荃妮兩人最終的結局、羅伯派汀森將出演何角色？這部刻劃戰爭、信仰與權力鬥爭的電影，將在2026年12月18日給全球影迷一個答案。

《麥可傑克森》

「流行樂之王」麥可傑克森終於迎來屬於他的大銀幕傳記作品，這位從童星出道、單飛後名氣一飛衝天，不斷打破唱片銷售紀錄並長期稱霸告示牌榜單，在璀璨明星光環的背後，電影講述麥可不被大眾看見的孤獨、罹病卻遭誤會的悲劇人生，呈現這個被神話包裹，卻始終渴望被理解的可愛靈魂。

▲《麥可傑克森》將由其姪子Jaafar Jackson親自飾演。（圖／《麥可傑克森》劇照）

傳記電影的麥可，將由其姪子Jaafar Jackson親自飾演，電影亦獲得傑克森家族授權支持，使本片成為除了《麥可傑克森：未來的未來演唱會電影》之外，能少數完整使用暢銷金曲與舞台的官方傳記電影，包含〈Beat It〉、〈Billie Jean〉等都能在電影中看到，電影預計於2026年4月24日上映，到時再與這位流行樂傳奇一同嗨翻影廳！

延伸閱讀

年末追劇指南｜陪你跨年的必追熱門影集有哪些？

《96 分鐘》：林柏宏、宋芸樺捲入高鐵炸彈危機，再創國產動作災難片新高度！

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 電影

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

趙麗穎產後大秀性感腹肌　38歲小男孩短髮被封「赫本」

趙麗穎產後大秀性感腹肌　38歲小男孩短髮被封「赫本」

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！第一名說話很直卻超善良　心思比誰都單純

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！第一名說話很直卻超善良　心思比誰都單純

最容易是媽寶的三大星座！TOP 1認為母親地位崇高　當然事事都要請示

最容易是媽寶的三大星座！TOP 1認為母親地位崇高　當然事事都要請示

學測考生求助：救救英文　蔡英文暖回：一次考試不決定人生 你是水腫還是胖？「4招」教你快速判定　穿襪小腿有勒痕也算 常以喝茶、咖啡代替白開水？ 注意身體其實已發出「缺水訊號」 星巴克1／16「大杯以上買一送一」　為學測考生加碼打氣 宋慧喬小男孩造型又美又帥　戴鑽錶襯巨星氣場 Seiko 145周年首波紀念錶曝光　經典紋飾配金色細節好復古 莫內名畫躍上Swatch　聯名錶秀威尼斯美景

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面