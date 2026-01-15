星巴克1／16「大杯以上買一送一」　為學測考生加碼打氣

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

12 萬考生周六將參加大學學測，明（1／16）開放看考場準備上陣，星巴克也宣布 1／16 當天加碼「大杯以上買一送一」。為學測考生舒緩心情，打起精神參加考試。手搖飲品牌「先喝道」冬季限定太妃厚奶系列，也宣布將於 1／16 推出限時一天的熱門品項買一送一活動。

星巴克 1／16 限定一天推出「學測考生加油 好友分享日」優惠，優惠期間從上午 11 點至晚上 8 點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每筆交易最多限購二送二，飲品需當場一次領取。

請注意優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請見下方列表。

▲先喝道太妃蜜桃厚奶霜。（圖／品牌提供）

手搖飲「先喝道」也將於 1／16 推出限時一天的指定品項買一送一優惠，當天購買「太妃蜜桃風味厚奶霜」冷飲，即贈 「英式蜜桃風味茶」一杯。太妃蜜桃風味厚奶霜上覆濃厚奶霜入，可品嘗到太妃糖的焦香與蜜桃果韻，搭配椪糖的脆脆口感，滋味豐富；英式蜜桃風味茶以清爽茶香作為前調，中段逐漸綻放自然蜜桃果香，茶韻乾淨俐落。

路易莎針對黑卡會員，在 2 月前續推上午 11 點前，第二杯咖啡半價優惠，採外門市精品咖啡「衣索比亞 夏娃藝妓日曬」，也推出原價 170 元，特價 150 元促銷。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市、苑裡稻香。