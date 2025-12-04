為何上掀式行李箱爆紅？竟是台灣人超愛去日本旅行影響

fb ig video search mobile ETtoday

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

上掀式行李箱雖然已經推出許多年，但在疫情過後又開始廣受到台灣粉絲的喜愛，尤其是1：9類型的硬箱更成為不少人出遊的首選，究竟為何這類型的單品大受歡迎？是從什麼時候開始的呢？帶你一起來解析。

行李箱,samsonite,LOJEL,American Tourister,RIMOWA,Eminent,萬國通路,CROWN,旅行,日本,。（圖／品牌提供）

＃上掀式硬箱什麼時候開始風靡？

上掀式行李箱老早就存在，受到技術限制，過去大多以布料製作箱體，後來隨著時代發展，硬殼式的行李箱因能更好的保護內裡又能防水、防污，逐漸成為主流，以雙開式的設計方便整理取物；約莫7、8年前，德國頂級行李箱RIMOWA在台灣爆紅，人人都想要一顆，甚至還推出當時市面上非常少見的「運動版」（即是現在的Trunk款），以獨特的3：7方正設計被許多人暱稱是「冰箱」，在部落客大興推薦下，廣受歡迎。

行李箱,samsonite,LOJEL,American Tourister,RIMOWA,Eminent,萬國通路,CROWN,旅行,日本,。（圖／品牌提供）

＃上掀式硬箱為什麼受青睞？

RIMOWA設計出「冰箱」之後，透過其熱度與影響力，上掀式硬箱開始成為討論焦點，甚至被改造為更為機能的1：9配比，尤其是台灣人普遍熱愛到日本旅行，在多數市區飯店空間有限的狀況下，半開就可以迅速收拾行李超方便，完全不需要全開，而且更深的箱體部分，不僅可以收納精品紙盒，甚至還可以裝吹風機、小電鍋、熱水壺等小家電，也不用擔心盒損，在地鐵移動或是遊覽車上，拿取東西也相對容易，因此在近年大受喜愛。

＃上掀式行李箱推薦

1.Samsonite Paralux，28吋、售價12500元

行李箱,samsonite,LOJEL,American Tourister,RIMOWA,Eminent,萬國通路,CROWN,旅行,日本,。（圖／品牌提供）

甫獲得Red Dot紅點設計大獎的全新Paralux系列，採用獨特的雙開口設計，可以前開也可以對開，充分滿足各種旅行需求，同時搭載EAZYHOOKTM掛勾，臨時買的伴手禮也能輕鬆掛好，更厲害的是採用至少50%消費後回收聚丙烯製作外殼，拉桿、內裡布料與拉鍊也都是再生素材，全方位守護地球。

2.LOJEL CUBO Fit-Lite，28吋、售價13900元

行李箱,samsonite,LOJEL,American Tourister,RIMOWA,Eminent,萬國通路,CROWN,旅行,日本,。（圖／品牌提供）

受到年輕族群喜愛的日系風格品牌LOJEL以極簡線條打造出質感行李箱，其中，CUBO系列不僅最熱賣，更是尺寸顏色都齊全的系列，皆以1：9的上開式設計打造，可以說是現在前開式行李箱爆紅的始祖，並採用日本設計的油封輪，能在移動時更順暢安靜。

3.American Tourister CURIO，28吋、售價11600元

行李箱,samsonite,LOJEL,American Tourister,RIMOWA,Eminent,萬國通路,CROWN,旅行,日本,。（圖／品牌提供）

以美式風格為靈魂，American Tourister將DJ唱盤概念融入CURIO行李箱外殼設計之中，不僅採用環形的紋路設計，更是採用繽紛大膽的飽和色調，展現出新時代年輕人的自信風格，除了1：9上掀比例配置，全系列更是具備擴充功能，可以裝下更多旅行用品。

4.Eminent萬國通路 UNIVO KK98，28吋、售價10880元

行李箱,samsonite,LOJEL,American Tourister,RIMOWA,Eminent,萬國通路,CROWN,旅行,日本,。（圖／品牌提供）

創立於1979年的Eminent萬國通路是台灣具有代表性的行李箱大廠，延續40多年的製箱經驗、接軌年輕文化，設計出全新的UNIVO KK98系列，低飽和感的矢車菊藍、青檸綠等，上掀式結構還能支援容量擴充，更是配備D型掛環、避震溜冰輪、TSA海關鎖等，輕鬆解放雙手。

5.CROWN BOXY前開框架拉桿箱，29吋、售價10800元

行李箱,samsonite,LOJEL,American Tourister,RIMOWA,Eminent,萬國通路,CROWN,旅行,日本,。（圖／品牌提供）

曾以「悍馬箱」創下熱賣佳績的CROWN有別於過去以實用色系為主，將經典BOXY前開框架拉桿箱打造出粉嫩少女感的氛圍，淡雅的燕麥奶白、櫻花粉色很受女孩喜愛，使用超輕量鋁製夾框及100%PC材質，外觀輕盈耐衝，美國SJ.TOBOL雙排靜音輪也能絲滑享受旅程。

行李箱, samsonite, LOJEL, American Tourister, RIMOWA, Eminent, 萬國通路, CROWN, 旅行, 日本

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

