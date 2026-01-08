fb ig video search mobile ETtoday

今年開始停止迎合他人！「5個方法」教你穩住內心狀態

>

▲▼５個方法穩住內心。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲新的一年不再為外界三言兩語所動搖。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

在社群媒體與他人意見充斥的時代，我們很容易被外界的聲音左右，身邊朋友無意的一句話，都可能動搖內心的方向。久而久之，便忘了自己真正想要的是什麼。其實，擁有穩定的中心思想很重要，在新的一年開始之初，更該讓自己保持清醒，清楚知道自己是誰、要往哪裡去。

#先認識自己，而不是急著證明自己

花時間了解自己，思考看待事情的價值觀、在乎的事情，而不是依賴他人的肯定來定義自己，當你知道什麼對你重要，你就知道外人的意見或是想法對你只是一種參考。

▲▼５個方法穩住內心。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#停止無意識的比較

比較會放大焦慮，也會模糊方向，把別人的人生套在自己身上，只會讓內心更混亂。學會只和「昨天的自己」比較，檢視是否有所成長，才能穩住內在重心。

#篩選意見，而不是全盤接受

不是所有建議都適合你。當面對他人的看法時，可以問問自己：對方是否了解我？如果照做，我可以承擔後果嗎？透過理性篩選，而非情緒反應，才能避免被牽著走。

▲▼５個方法穩住內心。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#習慣向內確認，而不是向外尋求

安靜下來的時刻，是重新對齊內心的重要關鍵。無論是寫下想法、散步、冥想或閱讀，都能幫助你聽見自己的聲音。當你習慣向內確認，而非向外尋求答案，內在就會越來越穩定。

#不一定要被所有人理解

有中心思想的人，勢必會與部分人不同步。你不需要討好所有人，也不必為每個選擇解釋。當你接受「被誤解是正常的」，反而能更自在地做自己。

關鍵字：

標籤:自我覺察, 中心思想, 心理成長, 意見篩選, 內心平靜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

「玻璃心高敏感」星座Top 3！第一名連被已讀都焦慮　秒走心腦補

「玻璃心高敏感」星座Top 3！第一名連被已讀都焦慮　秒走心腦補

看似老實卻是「中央空調」星座Top 3！第一名太貼心最容易讓人誤會

看似老實卻是「中央空調」星座Top 3！第一名太貼心最容易讓人誤會

星巴克聯名《怪奇物語》！把顛倒世界變成隨行杯　角色杯塞收藏控暴動

星巴克聯名《怪奇物語》！把顛倒世界變成隨行杯　角色杯塞收藏控暴動

3雙跑鞋被狂推不怕下雨還能天天穿　腳感＋顏值在線一穿直接愛上跑步 曖昧退流行？2026約會關鍵詞「Clear-Coding」：喜歡就說、不喜歡也別拖 小S二女兒 Lily接下迪奧彩妝大使　上台緊張到「嘴唇都在抖」 禮客Outlet改裝出清萬件商品1折起　4千元休閒鞋1千有找 上班像是在「消耗人生」？中了這3點就該果斷離職 葉舒華高冷女王氣場全開！同款香水散發誘人魅惑氣息 韓妞熱推！嬌蘭、I'M MEME 推出「網紗氣墊」　肌膚越拍越亮　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面