今年開始停止迎合他人！「5個方法」教你穩住內心狀態

▲新的一年不再為外界三言兩語所動搖。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

在社群媒體與他人意見充斥的時代，我們很容易被外界的聲音左右，身邊朋友無意的一句話，都可能動搖內心的方向。久而久之，便忘了自己真正想要的是什麼。其實，擁有穩定的中心思想很重要，在新的一年開始之初，更該讓自己保持清醒，清楚知道自己是誰、要往哪裡去。

#先認識自己，而不是急著證明自己

花時間了解自己，思考看待事情的價值觀、在乎的事情，而不是依賴他人的肯定來定義自己，當你知道什麼對你重要，你就知道外人的意見或是想法對你只是一種參考。

#停止無意識的比較

比較會放大焦慮，也會模糊方向，把別人的人生套在自己身上，只會讓內心更混亂。學會只和「昨天的自己」比較，檢視是否有所成長，才能穩住內在重心。

#篩選意見，而不是全盤接受

不是所有建議都適合你。當面對他人的看法時，可以問問自己：對方是否了解我？如果照做，我可以承擔後果嗎？透過理性篩選，而非情緒反應，才能避免被牽著走。

#習慣向內確認，而不是向外尋求

安靜下來的時刻，是重新對齊內心的重要關鍵。無論是寫下想法、散步、冥想或閱讀，都能幫助你聽見自己的聲音。當你習慣向內確認，而非向外尋求答案，內在就會越來越穩定。

#不一定要被所有人理解

有中心思想的人，勢必會與部分人不同步。你不需要討好所有人，也不必為每個選擇解釋。當你接受「被誤解是正常的」，反而能更自在地做自己。