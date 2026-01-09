周子瑜太甜辣！穿「維密粉紅內衣」曬好身材　女神同款揭曉

記者鮑璿安／綜合報導

韓團TWICE 與 Victoria’s Secret Pink 再度攜手！推出全新「PINK Starring TWICE」形象大片，四位成員以截然不同的少女系性感風格亮相，活潑又帶點微甜氛圍。在一系列官方釋出的粉色主題視覺中，成員周子瑜以俏麗又不失率性的造型成為亮點，一套充滿心機細節的粉紅內衣 look，更被粉絲狂讚：「是心動警報等級！」

在這組大片中，周子瑜身穿 WINK LIGHTLY LINED PLUNGE BRA，這款 Pink 系列中的人氣單品以輕盈為核心概念，完美詮釋品牌想傳遞的 flirty fun 氣質。她以象徵青春活力的亮粉心型刺繡 Bra 搭配率性休閒褲，大膽混搭出甜酷女孩的反差魅力。內衣的設計更藏滿小心思，採輕量半墊杯自然提升胸型；深 V plunging 領口則是這款 Bra 的視覺靈魂，搭配浪漫刺繡細節，在內著風格中多了一分精緻時髦。





▲韓團TWICE 與 Victoria’s Secret Pink 再度攜手！推出全新「PINK Starring TWICE」形象大片 。（圖／翻攝自IG）

同時也在官網推出「PINK Starring TWICE」專屬選品系列，將四位成員的造型單品完整收錄，從可愛居家風到俏麗外出穿搭一應俱全。不管是微性感深 V Bra、櫻桃小洋裝，還是蓬鬆柔軟家居外套，都讓粉絲能輕鬆打造 TWICE 同款氛圍感造型。

同場加映

BLACKPINK 成員 Jennie 再度帶來驚喜合作！這次她攜手德國百年糖果品牌 Haribo 推出全新聯名系列，將她個人專輯《Ruby》的代表紅、黑配色延伸到服飾與配件，融合 Haribo 經典小熊元素，打造出甜中帶酷的全新時尚語彙，可愛與率性並存的設計，一釋出就掀起粉絲搶購。整個系列以「Haribo Ruby Hearts」為主題，延伸 Jennie 的標誌性符號，包括招牌氣噴風格的白色 Ruby Hearts 短版T恤，胸前印有三顆漸層愛心圖案，甜度滿分。經典小熊角色則以 Jennie 的筆觸重新演繹，出現在黑紅兩色短袖T恤、紅色 Crewneck 衛衣與黑色連帽帽T 上，簡單卻超級有存在感，無論是粉絲日常穿搭或想要低調「 Jennie風」都很合適。





▲BLACKPINK 成員 Jennie 攜手德國百年糖果品牌 Haribo 推出全新聯名系列，以「Haribo Ruby Hearts」為主題 。（圖／品牌官網）