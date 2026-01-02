fb ig video search mobile ETtoday

「混亂真實」成爲 2026 年居家關鍵字　我們不想斷捨離了

▲「混亂真實」成爲 2026 年居家關鍵字。（圖／翻攝＠nikosyouten、@kawaii_shippo IG）

記者蔡惠如／綜合報導

每到農曆年前大掃除，看著滿桌的扭蛋、公仔和捨不得丟的小廢物，你是不是總在「斷捨離」的罪惡感中掙扎？根據 2026 最新生活趨勢，一塵不染的「樣品屋美學」已經退流行。取而代之的，是一種名為「混亂真實Messy Realism」的新風格。家中無厘頭的吉伊卡哇玩偶，或是堆得像比薩斜塔的待讀書堆，反而將成為家中最時髦的風景。

 
 

觀察近期的 Pinterest Predicts 與 TikTok 趨勢，Gen Z的年輕世代正瘋狂推崇「雜亂核心」 與「極繁主義」，開始在鏡頭前大方展示堆滿物品的房間，認為這才是有溫度的生活。就連全球趨勢權威 WGSN 也提出了 「誠實設計Honest Design」 的概念，強調人們厭倦了過度修飾，轉而欣賞材質原本的樣貌與生活真實的使用痕跡。

但極繁或多樣的生活用品要「亂中有序」，避免成垃圾堆的話，關鍵在於「堆疊」與「群聚」，用 3 個簡單概念，就能讓你的收藏品瞬間融入居家美學：

床頭櫃理論
別把公仔一字排開像在站衛兵，試著製造層次，將兩三本精裝書疊放，將公仔放在書塔頂端，旁邊隨意擺上其他生活用品，像一盞微黃的檯燈或一條護手霜，物品要有高有低，公仔要成為生活場景的一部分，像是它也正在陪你閱讀一樣。

 
 

同色系「抱團」策略
如果你的收藏偏向五顏六色，視覺上容易顯得雜亂，試著用「歐若風」的邏輯進行顏色分類。例如，把白色的「吉伊卡哇」和奶油色的香氛蠟燭、淺色馬克杯放在一起；把桃紅色的Hello Kitty跟你的粉色手帳本擺在一起，當雜物有了統一色調，它們就不再是雜物，而是「氛圍擺飾」。

 
 

突如其來的小驚喜
打破陳列櫃的迷思，讓小物出現在「不該出現」的地方，像是把一隻小的公仔放在衛浴鏡櫃的層板上，或是讓它躲在廚房的調味罐旁邊。「混亂真實」的精髓在於驚喜與陪伴。這些小東西出現在你生活的各個角落，可以隨時提醒你，生活雖然累，但還是很可愛的。

 
 

