感情淡了是什麼感覺？從「3個細節」看對方還愛不愛你

記者鮑璿安／綜合報導

一段關係中最令人不安的，莫過於不確定對方是否還在乎自己。愛情變化無常，從熱戀的濃烈到日常的平淡，總是難以掌握。然而，有時候「不愛了」的徵兆並不會以吵架或冷戰的方式出現，而是藏在一些微妙但明顯的日常細節中。如果你最近開始懷疑對方是否還愛著你，不妨從以下3點來自我檢視這段感情是否已經悄悄變了質。

1. 他不再主動聯絡，也對你的消息愛理不理

曾幾何時，他的訊息總是秒回，總有說不完的話題與關心。而如今，即使你主動分享生活瑣事，換來的卻是短短幾個字的敷衍，甚至是已讀不回或長時間消失。當一個人不再積極維繫聯繫，代表你已經不在他生活的優先順序中。不是忙碌，而是他不再有回應的熱情，這正是「不愛了」最直接的警訊之一。

2. 他對你的感受漠不關心，情緒上沒有共鳴

愛情中最基本的，是願意理解與陪伴。若對方開始對你的情緒反應冷淡，甚至你生氣、難過時，他不再試圖安慰，而是冷眼旁觀或嫌你「太敏感」，這代表他對你的情感連結正在斷裂。當一個人不再在乎你快不快樂、痛不痛苦，這段感情就已經失去了它的溫度。

3. 他不再計劃未來，甚至避談關於「我們」的話題

從前總是一起規劃旅行、討論未來的夢想；現在卻對這些話題避之唯恐不及，甚至一提到「未來」他就轉移話題或沉默。當一個人開始從「我們」抽離，回到「我」的思維模式，他可能已經不再想像你們共同走下去的未來。