fb ig video search mobile ETtoday

感情淡了是什麼感覺？從「3個細節」看對方還愛不愛你

>

星座,個性,占卜。（圖／IG）

▲感情淡了是什麼感覺。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

一段關係中最令人不安的，莫過於不確定對方是否還在乎自己。愛情變化無常，從熱戀的濃烈到日常的平淡，總是難以掌握。然而，有時候「不愛了」的徵兆並不會以吵架或冷戰的方式出現，而是藏在一些微妙但明顯的日常細節中。如果你最近開始懷疑對方是否還愛著你，不妨從以下3點來自我檢視這段感情是否已經悄悄變了質。

1. 他不再主動聯絡，也對你的消息愛理不理

曾幾何時，他的訊息總是秒回，總有說不完的話題與關心。而如今，即使你主動分享生活瑣事，換來的卻是短短幾個字的敷衍，甚至是已讀不回或長時間消失。當一個人不再積極維繫聯繫，代表你已經不在他生活的優先順序中。不是忙碌，而是他不再有回應的熱情，這正是「不愛了」最直接的警訊之一。

2. 他對你的感受漠不關心，情緒上沒有共鳴

愛情中最基本的，是願意理解與陪伴。若對方開始對你的情緒反應冷淡，甚至你生氣、難過時，他不再試圖安慰，而是冷眼旁觀或嫌你「太敏感」，這代表他對你的情感連結正在斷裂。當一個人不再在乎你快不快樂、痛不痛苦，這段感情就已經失去了它的溫度。

3. 他不再計劃未來，甚至避談關於「我們」的話題

從前總是一起規劃旅行、討論未來的夢想；現在卻對這些話題避之唯恐不及，甚至一提到「未來」他就轉移話題或沉默。當一個人開始從「我們」抽離，回到「我」的思維模式，他可能已經不再想像你們共同走下去的未來。

關鍵字：

愛情徵兆, 感情變化, 不愛了, 情感冷淡, 未來規劃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

日本旅遊購物指南！三宅一生BaoBao價差超有感、「愛馬仕平替」必掃

日本旅遊購物指南！三宅一生BaoBao價差超有感、「愛馬仕平替」必掃

感情淡了是什麼感覺？從「3個細節」看對方還愛不愛你

感情淡了是什麼感覺？從「3個細節」看對方還愛不愛你

壓力再大也硬撐！最愛逞強星座Top 3　獅子認為示弱就是輸了

壓力再大也硬撐！最愛逞強星座Top 3　獅子認為示弱就是輸了

最會說謊星座Top 3！第一名被抓包也不認錯　還怪別人想太多 香氛蠟燭也能玩疊香！搭配基準、使用技巧全解析　打造獨一無二的居家質感 全台唯一！迪奧粉紅糖果夢幻屋太可愛　限定潤唇釉吊飾一定要有 宋慧喬捨愛馬仕背700元豹紋包　戴「嫉妒」紅帽好幽默 星巴克今起「連三天」買一送一！星禮程會員多賺一杯 凱特王妃綁麻花辮好俏麗　健走秀英式戶外時尚 霍諾德炫風「101 LEGO」再翻紅　網友號召投票「開賣我必買」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面