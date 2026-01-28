fb ig video search mobile ETtoday

喬治娜生日收183萬大禮　勞力士鑽錶收藏+1

▲▼ 喬治娜勞力士 。（圖／翻攝IG）

▲C羅於喬治娜32歲生日當天po兩人甜蜜合照向她道賀。（圖／翻攝georginagio IG）

記者陳雅韻／台北報導

葡萄牙足球名將C羅（Cristiano Ronaldo）的未婚妻喬治娜（Georgina Rodriguez）27日歡慶32歲生日，Ｃ羅第一時間就在IG分享兩人甜蜜合照，祝福他生命中最重要的女人生日快樂，而壽星則開心在限時動態貼出小孩手寫的生日卡片以及生日大禮—183萬元的勞力士（Rolex）鑽錶！

▲▼ 喬治娜勞力士 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜收到勞力士2025年推出的Oyster Perpetual Datejust 31 18K金鑽錶當生日禮物，1,832,000元。（圖／翻攝georginagio IG）

喬治娜2016年在Gucci當店員時邂逅C羅，兩人交往後她聲名大噪，育有2個女兒，並共同養育C羅與前女友生的3個孩子，一家7口不時曬幸福畫面，Netflix更為她打造個人實境節目《我是喬治娜》。去年8月C羅獻上「鴿子蛋」巨鑽戒向她求婚成功，認定她是一生的伴侶。

▲▼ 喬治娜勞力士 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜穿搭向來高調奢華。（圖／翻攝georginagio IG）

27日歡慶32歲生日，喬治娜開箱生日禮物是勞力士去年推出的Oyster Perpetual Datejust 31腕錶，是品牌第一款採用PVD技術的漸變紅色面盤，錶面呈現光影交織的效果，靈感源自日暮時分夕陽的最後一抹餘暉劃破天際，因此面盤呈現中央亮色至邊緣暗色的紅色漸層變化，並飾以太陽光線效果，外圈與時間標鑲嵌美鑽，與18K金材質相得益彰，耀眼迷人。
 

