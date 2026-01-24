永別了時尚大師！ 安海瑟薇送Valentino最後一程

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ Valentino葬禮 。（圖／CFP）

▲VALENTINO創辦人Valentino Garavani葬禮23日於羅馬舉行。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

義大利傳奇時裝設計師、VALENTINO創辦人Valentino Garavani 19日在羅馬家中安詳辭世，享壽93歲。昨（23日）家屬於古羅馬戴克里先浴場遺址內的天使與殉教者聖母大殿為他舉行葬禮，其莊嚴的氛圍映襯出他在義大利的崇高地位，時尚圈與演藝圈名人齊聚送他最後一程，好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）與老公亞當蘇曼（Adam Shulman）也現身告別這位為她設計嫁紗的時尚大師。

▲▼ Valentino葬禮 。（圖／CFP）

▲安海瑟薇（右）與老公亞當蘇曼到羅馬送Valentino Garavani最後一程。（圖／CFP）

1960年Valentino Garavani於羅馬創立同名品牌，他以線條乾淨、精準剪裁設計著稱，特別是優雅與力量兼具的「Valentino Red」成為標誌性色彩，迅速擄獲上流社會名媛貴婦的心，也成為好萊塢女星步上紅毯的指定品牌，安海瑟薇出閣的婚紗便交由他打造，雙方建立起深厚友誼，昨她到羅馬告別故友，哭紅了眼。

▲Valentino。（圖／達志影像／美聯社）

▲Valentino Garavani為安海瑟薇設計婚紗。（圖／達志影像／美聯社）

昨在Valentino Garavani葬禮上，時尚圈名人齊聚，VALENTINO前任創意總監 Pierpaolo Piccioli、Maria Grazia Chiuri與現任創意總監Alessandro Michele等子弟兵齊聚，「時尚惡魔」安娜溫圖（Anna Wintour）、時尚設計師 Donatella Versace、Brunello Cucinelli與Tom Ford，以及精品集團LVMH長公子Antoine Arnault與Kering開雲集團董事長François-Henri Pinault均到場致哀。

▲▼ Valentino葬禮 。（圖／CFP）

▲「時尚惡魔」安娜溫圖參加Valentino Garavani葬禮。（圖／CFP）

▲▼ Valentino葬禮 。（圖／CFP）

▲Valentino現任創意總監Alessandro Michele （中）忍痛告別恩師。（圖／CFP）

▲▼ Valentino葬禮 。（圖／CFP）

▲去年卸下Versace創意總監一職的Donatella Versace現身送別老友Valentino Garavani。（圖／CFP）

