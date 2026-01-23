fb ig video search mobile ETtoday

如何判斷他對你有好感？5種「戀愛訊號」教你確定他的心

>

▲▼戀愛訊號。（圖／翻攝自fb/tvN DRAMA）

▲戀人未滿的曖昧關係讓人摸不著頭緒。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

曖昧與友情之間，總是讓人困惑，有些人關心你、陪著你，卻遲遲沒有表態；有些互動看似親密，又怕只是自己會錯意。其實，戀愛從來不是突然發生，可以仔細觀察一下對方釋放的訊號？只要觀察到以下5種行為，代表對方對你頗有好感，你不妨也大方回應吧！

▲▼戀愛訊號。（圖／翻攝自fb/tvN DRAMA）

#會想要參與你的生活

有好感的人，會想參與你的生活，而不只是在無聊時找你聊天。他會主動問你在做什麼、今天過得好不好，甚至記得你隨口提過的小事。這種關心具有「持續性」，不是一兩次的熱情，而是穩定出現的在意。

#願意承接你的各種情緒

當你心情不好時，他會不會特別留意？當你開心分享時，他是否真心回應？如果一個人願意花時間承接你的情緒，甚至因為你的感受而調整自己的行為，這通常已經超過普通朋友的範圍。

#感覺總被特別對待

他對你，和對其他人一樣嗎？戀愛訊號常藏在「差別待遇」裡，例如只對你特別有耐心、玩笑只對你開、或願意為你多做一點事。當你感覺自己是被特別對待的，那份感覺通常不會是錯覺。

▲▼戀愛訊號。（圖／翻攝自fb/tvN DRAMA）

#總不自覺想和你拉近距離

喜歡一個人，會不自覺想拉近距離。說話時眼神停留更久、走路時靠近、或出現自然不突兀的肢體接觸，這些都是下意識的反應，很難刻意假裝。

#他的未來裡面都有你

當他談到未來，是否會順口把你放進去？哪怕只是一句「下次一起」或「以後也可以找你」，都是把你納入未來想像的重要訊號。

標籤:曖昧, 戀愛信號, 好感, 友情, 情感觀察

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

ET Fashion

