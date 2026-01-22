fb ig video search mobile ETtoday

享樂至上易變月光族的三大星座！TOP 1金錢只是數字　花在回憶更有價值

記者李薇／台北報導　圖／sbsdrama.official IG

有些人努力賺錢，卻總是存不到錢，不是收入不夠，而是太懂得享受生活，對他們來說，當下的快樂遠比未來的存款數字重要，只要心情好、生活有質感，錢花出去也毫不心痛，以下這三大星座快看看是不是你？

▲▼ 。（圖／sbsdrama.official IG）

TOP 3：雙子座

雙子座對新鮮事物毫無抵抗力，看到有趣的東西、好吃的新店、限時優惠，很容易一時興起就刷卡買單，他們花錢往往不是為了實用，而是為了體驗與樂趣，今天迷上咖啡器材，明天又想學新技能，開銷自然一項接一項，他們不是不懂理財，而是太容易被「當下想要」牽著走，等回過神來，錢包早已空空。

TOP 2：天秤座

天秤座追求生活美感，對質感、氛圍與品味特別在意，無論是穿搭、美食還是居家用品，只要能提升生活幸福感，就值得花錢，他們不喜歡將就，覺得辛苦工作就該好好犒賞自己，也因此在不知不覺中花費超出預算，再加上天秤座有選擇障礙，常常在比較之後選了「最好、也最貴」的那一個，月光也就成了常態。

TOP 1：射手座

射手座是享樂主義的代表人物，人生信條就是「活在當下」，他們熱愛旅行、冒險與各種體驗型消費，覺得錢放在帳戶裡只是數字，花在回憶上才真正有價值，加上他們往往不愛做長期財務規劃，看到想去的地方、想玩的行程，說走就走、說刷就刷，對他們而言，未來的事以後再說，眼前的快樂才最重要，也因此最容易成為標準的月光族。

星座, 占卜, 理財, 金錢

