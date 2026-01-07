CES 2026／樂高推出「智慧積木」幫玩具裝上大腦　積木人偶竟能互相對話

▲LEGO Smart Brick 智慧積木。（圖／翻攝樂高全球官網）

記者蔡惠如／綜合報導

以前玩樂高，手裡抓著太空船，嘴巴還要忙著配音「咻—咻—」，特效都在我們的腦海裡補完，現在已經不同了，因為樂高在 CES 展上，正式發布旗下最新黑科技「LEGO Smart Brick 智慧積木」，外觀就跟標準 2x4 積木一樣，但它卻能感應積木動作發出音效，甚至還能讓積木人偶互相對話，彷彿裝上全新大腦，更棒的是不用透過 APP 跟手機，根本科技（和視力）友善！

今年 CES 展中樂高給了我們一個大禮物，他們真的幫積木裝上了一顆會思考的「大腦」！這項被視為樂高近五十年來最重大的變革。

在這個連冰箱都要聯網、玩具都要下載 App 的年代，樂高持續堅持他們的本質，不需要你盯著手機螢幕，也不用拿平板當遙控器的智慧積木面世了。它的外觀只是一塊不起眼的標準 2x4 積木，但裡面卻有微型電腦科技。在嵌入模型的那一刻，就像是鋼鐵人裝上了方舟反應爐。

▲LEGO Smart Brick 智慧積木的組成包括積木本身、感應晶片與智慧人偶。（圖／翻攝樂高全球官網）

它能感知每一個動作，當你拿著戰機緩慢巡航，內建的微型喇叭會發出低沈穩定的引擎聲；一旦你突然加速俯衝或急轉彎，它會立刻運算出尖銳激昂的噴射音效，甚至連墜落時的撞擊聲都模擬得維妙維肖。

樂高在智慧積木上設計了一種像是身分證的「智慧標籤」，當使用者把「X 翼戰機」的標籤扣上去，這顆大腦就會立刻喚醒，變成星際大戰裡的經典載具；若換上「雷射砲」，它就切換成發射雷射。它甚至認得它的駕駛員，積木會感應到並觸發專屬的角色對話，這種無需透過螢幕、直接在指尖發生的互動，讓玩玩具的過程重新充滿了實體的溫暖與驚喜。

此外，透過內建的「BrickNet」低延遲藍牙技術，不同的智慧積木人偶還會互相發現對方，並自動觸發空戰模式或對話。這不是太酷了嗎？！（請注意要使用特定的「智慧積木人偶」，普通的可是不行的）

這正是家長們夢寐以求的場景，孩子們終於願意放下 iPad，聚在一起看著彼此的眼睛，用手上的積木進行一場真實的互動遊戲，而且智慧積木並非未來遙遠的科技展示，它是一個已經準備上市的產品。樂高表示，首波將與最經典的《星際大戰》系列聯手，預計於今年 3 月全球同步上市。

▲LEGO Smart Brick 智慧積木可使用特定的無線充電器充電。（圖／翻攝樂高全球官網）