fb ig video search mobile ETtoday

最容易「姐弟戀」的三大星座！TOP 1年齡不是問題　 充滿活力與刺激更心動

>

記者李薇／台北報導　圖／jtbcdrama IG

近年「姐弟戀」不再只是話題名詞，反而成為不少人嚮往的戀愛模式，年齡差距不再是阻礙，反而因為心態互補、角色反轉而更有吸引力，從性格來看，有些星座天生對年下型伴侶特別有好感，快來看看你有沒有上榜。

▲▼ 。（圖／jtbcdrama IG）

TOP 3　雙子座

雙子座對年齡差距的接受度極高，比起世俗眼光，他們更在意相處時的趣味與火花，年下對象往往帶著新鮮感與活力，能刺激他們的好奇心與探索慾，聊天節奏快、話題多，完全不覺得有代溝，反而會享受一種「一起成長」的感覺，不會被傳統框架綁住。

TOP 2　天秤座

天秤座在感情中重視互動感與情緒價值，年下型伴侶通常較為直接、熱情，能在情緒上給予滿滿的被需要感，對他們來說，姐弟戀並不是誰照顧誰，而是一種角色平衡的美感，成熟與青春的交會反而讓感情更有層次，加上本身就不愛被貼標籤，外界眼光很難影響他們的選擇。

TOP 1　射手座

射手座堪稱最能自在談姐弟戀的星座代表，他們熱愛自由、討厭被年齡或規則限制，年下對象的活力與冒險精神正好對中射手的靈魂，不會因為「年紀比較大」就自我設限，反而更敢享受當下、勇敢去愛，在他們眼中，只要相處開心、價值觀合拍，年齡差距只是背景設定，完全不是問題。

關鍵字：

星座, 愛情, 感情, 占卜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談

吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談

看似老實卻是「中央空調」星座Top 3！第一名太貼心最容易讓人誤會

看似老實卻是「中央空調」星座Top 3！第一名太貼心最容易讓人誤會

簡直天菜伴侶！比起相貌、金錢更重要的三個隱形特徵

簡直天菜伴侶！比起相貌、金錢更重要的三個隱形特徵

不只是累而已！「過勞症狀」你中了幾項？快來自我檢測 「玻璃心高敏感」星座Top 3！第一名連被已讀都焦慮　秒走心腦補 GU新年第二波降價超有感！高CP值帽T、保暖外套千元有找 禮客Outlet改裝出清萬件商品1折起　4千元休閒鞋1千有找 白髮提早報到？「3要3不要」教你擺脫白髮焦慮 日本麥當勞「鹽焦糖杏仁派」三種內餡必吃！話題生巧克力派同步回歸 焦慮不必硬撐！3 個方法幫助情緒降溫

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面