最容易「姐弟戀」的三大星座！TOP 1年齡不是問題　 充滿活力與刺激更心動

記者李薇／台北報導 圖／jtbcdrama IG

近年「姐弟戀」不再只是話題名詞，反而成為不少人嚮往的戀愛模式，年齡差距不再是阻礙，反而因為心態互補、角色反轉而更有吸引力，從性格來看，有些星座天生對年下型伴侶特別有好感，快來看看你有沒有上榜。

TOP 3 雙子座



雙子座對年齡差距的接受度極高，比起世俗眼光，他們更在意相處時的趣味與火花，年下對象往往帶著新鮮感與活力，能刺激他們的好奇心與探索慾，聊天節奏快、話題多，完全不覺得有代溝，反而會享受一種「一起成長」的感覺，不會被傳統框架綁住。

TOP 2 天秤座



天秤座在感情中重視互動感與情緒價值，年下型伴侶通常較為直接、熱情，能在情緒上給予滿滿的被需要感，對他們來說，姐弟戀並不是誰照顧誰，而是一種角色平衡的美感，成熟與青春的交會反而讓感情更有層次，加上本身就不愛被貼標籤，外界眼光很難影響他們的選擇。

TOP 1 射手座



射手座堪稱最能自在談姐弟戀的星座代表，他們熱愛自由、討厭被年齡或規則限制，年下對象的活力與冒險精神正好對中射手的靈魂，不會因為「年紀比較大」就自我設限，反而更敢享受當下、勇敢去愛，在他們眼中，只要相處開心、價值觀合拍，年齡差距只是背景設定，完全不是問題。