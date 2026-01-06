亞洲首富妻閃耀AP全鑽錶　珍珠頸鍊也是最頂級

▲妮塔安巴尼身穿印度品牌Abu Jani Sandeep Khosla蕾絲刺繡紗麗，搭配私人收藏的Basra珍珠鑽石項鍊與手鍊。（圖／翻攝abujanisandeepkhosla IG）

記者陳雅韻／台北報導

身家超過3兆台幣的亞洲首富、印度信實工業集團董事長穆克什安巴尼（Mukesh Ambani）的妻子妮塔安巴尼（Nita Mukesh Ambani），5日盛裝出席表彰與慶祝板球女子世界盃冠軍、盲人世界盃冠軍以及男子世界盃冠軍隊伍的「United in Triumph」活動，她身穿刺繡與蕾絲裝飾粉紅色喬其紗紗麗，搭配私人珍藏的珍罕天然珍珠鑽石珠寶，手腕上還閃耀瑞士名錶AP（Audemars Piguet，簡稱AP）約8,790,000元全鑽錶，雍容華貴。

妮塔安巴尼所穿的精緻紗麗出自印度品牌Abu Jani Sandeep Khosla，以絲線手工刺繡，並點綴亮片與細小珍珠，營造出動人的光澤。她特別搭配蓮花造型的鑽石頸鍊，環繞著產自波斯灣的珍罕頂級Basra珍珠，並戴上相同設計概念的珍珠鑽石手鍊，再次讓人見識她驚人的珠寶收藏。





▲妮塔安巴尼同時搭配AP Royal Oak皇家橡樹全鑽錶。（圖／翻攝abujanisandeepkhosla IG）





▲AP採用雪花式鑲嵌美鑽的34毫米皇家橡樹自動上鍊錶，約8,790,000元。（圖／翻攝AP官網）

一手戴著Basra珍珠鑽石手鍊，妮塔安巴尼另一手則戴上AP Royal Oak皇家橡樹系列自動上鍊鑽錶，從面盤、錶圈到鍊帶全鑲滿美鑽，任一角度欣賞都無比耀眼。

