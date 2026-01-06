fb ig video search mobile ETtoday

亞洲首富妻閃耀AP全鑽錶　珍珠頸鍊也是最頂級

>

▲▼ 妮塔安巴尼 。（圖／翻攝IG）

▲妮塔安巴尼身穿印度品牌Abu Jani Sandeep Khosla蕾絲刺繡紗麗，搭配私人收藏的Basra珍珠鑽石項鍊與手鍊。（圖／翻攝abujanisandeepkhosla IG）

記者陳雅韻／台北報導

身家超過3兆台幣的亞洲首富、印度信實工業集團董事長穆克什安巴尼（Mukesh Ambani）的妻子妮塔安巴尼（Nita Mukesh Ambani），5日盛裝出席表彰與慶祝板球女子世界盃冠軍、盲人世界盃冠軍以及男子世界盃冠軍隊伍的「United in Triumph」活動，她身穿刺繡與蕾絲裝飾粉紅色喬其紗紗麗，搭配私人珍藏的珍罕天然珍珠鑽石珠寶，手腕上還閃耀瑞士名錶AP（Audemars Piguet，簡稱AP）約8,790,000元全鑽錶，雍容華貴。

妮塔安巴尼所穿的精緻紗麗出自印度品牌Abu Jani Sandeep Khosla，以絲線手工刺繡，並點綴亮片與細小珍珠，營造出動人的光澤。她特別搭配蓮花造型的鑽石頸鍊，環繞著產自波斯灣的珍罕頂級Basra珍珠，並戴上相同設計概念的珍珠鑽石手鍊，再次讓人見識她驚人的珠寶收藏。

▲▼ 妮塔安巴尼 。（圖／翻攝IG）

▲妮塔安巴尼同時搭配AP Royal Oak皇家橡樹全鑽錶。（圖／翻攝abujanisandeepkhosla IG）

▲▼ 妮塔安巴尼 。（圖／翻攝IG）

▲AP採用雪花式鑲嵌美鑽的34毫米皇家橡樹自動上鍊錶，約8,790,000元。（圖／翻攝AP官網）

一手戴著Basra珍珠鑽石手鍊，妮塔安巴尼另一手則戴上AP Royal Oak皇家橡樹系列自動上鍊鑽錶，從面盤、錶圈到鍊帶全鑲滿美鑽，任一角度欣賞都無比耀眼。
 

►《黑白大廚》天菜主廚吐金句圈粉　戴52萬瑞士名錶秀型男品味

►炎亞綸入手210萬「錶王」　戴複雜功能錶寵自己

關鍵字：

妮塔安巴尼, 亞洲首富妻, AP, Audemars Piguet, 愛彼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

ET Fashion

推薦閱讀

「甜茶」封影帝謝百億女友相伴　凱莉珍娜30年古董戰袍辣翻

「甜茶」封影帝謝百億女友相伴　凱莉珍娜30年古董戰袍辣翻

炎亞綸入手210萬「錶王」　戴複雜功能錶寵自己

炎亞綸入手210萬「錶王」　戴複雜功能錶寵自己

凱莉珍娜豪奢日常比基尼配豹頭鑽鍊　百萬柏金包當旅行袋

凱莉珍娜豪奢日常比基尼配豹頭鑽鍊　百萬柏金包當旅行袋

《黑白大廚》天菜主廚吐金句圈粉　戴52萬瑞士名錶秀型男品味 Lisa狂曬愛馬仕　拎毛茸茸凱莉包過冬超可愛 Seiko幾何稜角機械錶重生　東京地平線成面盤美景 G-SHOCK千里馬奔馳 　錶圈裝飾飛揚鬃毛動感十足 勞力士漲價！　「黑水鬼」漲 4%、孫芸芸鑽錶得多掏近40萬 蔡依林後台造型超貴氣　百萬珠寶加身、靈蛇鑽戒呼應巨蟒橋段 炎亞綸入手210萬「錶王」　戴複雜功能錶寵自己

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面