炎亞綸入手210萬「錶王」　戴複雜功能錶寵自己

▲炎亞綸熱愛時尚，背香奈兒超大型口蓋包。（圖／翻攝aayan1120 IG）

記者陳雅韻／台北報導

男星炎亞綸近來愛情事業兩得意，大方認愛男友Xuan，也發行新專輯《Ikigai》，並身兼大浪娛樂、火火選物、晴空鳥、轉子資本等管理者身份，開了4家公司旗下員工多達40位，他對於2025年的成績顯然相當滿意，送給自己年度總結的禮物是收藏家等級的「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP），紀念精彩的一年。

熱愛時尚的炎亞綸，日常生活少不了愛馬仕（HERMÈS）絲巾、香奈兒（CHANEL）超大型口蓋包等一線品牌的經典配件，他也經常受邀出席萬寶龍（Montblanc）活動，大方分享型男穿搭術。2025年末他則選擇買下PP要價2,106,000元的型號5905/1A-001飛返計時年曆錶，好好寵愛自己。





▲炎亞綸送給自己PP型號5905/1A-001飛返計時年曆錶，2,106,000元。（圖／翻攝aayan1120 IG）

炎亞綸入手的PP型號5905/1A-001自動上鍊飛返計時年曆腕錶為不鏽鋼款式，是2021年品牌首度在Nautilus和Aquanaut兩大運動系列以外的正裝紳士腕錶系列選用不鏽鋼錶殼及不鏽鋼鍊帶，意義非凡，搭配橄欖綠色日輝紋面盤，洋溢運動活力，具中央計時指針與60分鐘瞬跳累積計時器，以及視窗式星期、日期、月份與晝夜顯示。

