近期5部台劇熱門影集必追！愛情、家庭到懸疑與職人劇通通有

文／人物誌

2025年末不少臺灣影集陸續推出新作，題材從愛情、家庭到懸疑與職人劇，展現出台劇近年越來越成熟、多元的樣貌。

如果你正在煩惱假期該追哪一部，可以參考編輯推薦的這五部，都是最近的熱門影集，還沒看過的快追一下進度吧！

1.人浮於愛

小說改編的《人浮於愛》，是一部聚焦現代都會愛情的作品，由邵雨薇、宋芸樺、簡嫚書、楊祐寧等人主演，透過多組角色關係，描寫人們在愛情中渴望被需要、卻又害怕失去自我的矛盾心理。劇情不走灑狗血路線，而是以貼近生活的對話與情緒，呈現感情裡的曖昧、依賴與逃避。

▲（圖／《人浮於愛》劇照）



推薦原因：不急著給答案，而是讓觀眾從角色身上看見自己的影子，特別適合喜歡寫實情感題材的觀眾。

2.舊金山美容院

《舊金山美容院》以一家結合美容院與早餐店的空間為故事核心，描述不同家庭與人物在這裡交會的人生片段。由劉品言、連晨翔、方志友、楊銘威等人演出，劇情圍繞親情、感情與事業的拉扯，風格溫暖中帶有現實感。

▲（圖／《舊金山美容院》劇照）

這部影集最大的魅力在於生活感十足，沒有過度誇張的衝突，而是用細膩方式描寫人如何在低潮中重新站起來，是一部適合慢慢看的家庭情感劇。

3.如果我不曾見過太陽

由曾敬驊、李沐等年輕演員主演的《如果我不曾見過太陽》，結合校園、懸疑與心理層面的描寫，故事從一名年輕人自首揭開序幕，逐步拼湊出一段與青春、創傷與秘密有關的真相。劇中透過回憶與現實交錯的敘事方式，營造出壓迫又吸引人的氛圍。

▲（圖／《如果我不曾見過太陽》劇照）

推薦給喜歡燒腦劇情與心理層次的觀眾，這部作品在節奏與情緒堆疊上都有不錯表現。此外，演員在劇中的演技特別出色，亦是網友喜愛的原因之一。

4.整形過後

《整形過後》以整形外科為背景，由溫昇豪、張榕容、安心亞等人演出，從醫師與患者的角度出發，探討外貌、自我認同與社會期待之間的衝突。每一集透過不同角色的故事，讓觀眾看見「變美」背後的心理動機與代價。

▲（圖／《整形過後》劇照）

這部影集並非單純醫療劇，而是帶有社會觀察意味，適合對現代審美與人性議題有興趣的觀眾。

5.監所男子求生記

以監所為舞台的《監所男子求生記》，由劉以豪、施名帥、陳澤耀等人主演，透過輕鬆幽默的方式描寫監所管理員的工作日常與人際互動。劇中雖然背景嚴肅，卻不流於沉重，而是用群像劇形式呈現角色間的友情與成長。

▲（圖／《監所男子求生記》劇照）

這部作品特別適合想看節奏輕快、又不失人性溫度的觀眾，是假期追劇時相對紓壓的一個選擇。

從都會愛情、家庭日常，到懸疑心理與職人故事，這五部台灣影集展現出台劇題材與製作上的多樣性。無論你偏好哪一種類型，都能在假期追劇清單中，找到屬於自己的那一部。

延伸閱讀

《回魂計》：舒淇、李心潔化身復仇母親，復活秘術搗破詐團驚天陰謀

《榮耀家族》：妻夫木聰化身賽馬部經理，與劇集一同走入賽馬的迷人世界

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。