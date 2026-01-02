把地圖折進包裡！三宅一生BaoBao新話題托特包、高CP值雙色換兩種心情

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

把「旅行」的想像裝進包包裡！BAO BAO ISSEY MIYAKE 在 2026 春夏以城市為主題，推出全新「BAO VOYAGE」概念，把街道、建築與路線的線條感，折進標誌性的三角片世界，猶如一張隨身攜帶的登機證，眾多結合實用性和時髦感的包款誕生。

▲▼ 三宅一生BaoBao 。（圖／品牌提供）

▲▼ 三宅一生BaoBao 。（圖／品牌提供）

▲▼ 三宅一生BaoBao 。（圖／品牌提供）

▲ 三宅一生BaoBao全新登場的 MAP 系列 。（圖／品牌提供）

本季最吸睛的焦點之一，是全新登場的 MAP 系列，以帶有布料觸感的霧面材質呈現，三角片上印著手繪風格的城市紋理，乍看像抽象圖樣，細看卻像一張縮小的街區地圖，線條密度與色塊分佈像在標記旅行中的亮點座標；印刷還刻意做出層次與立體感，營造建築群落光影起伏。MAP 圖樣裡也藏入 BAO BAO 經典元素作為小彩蛋，越看越耐人尋味。

如果偏好「一包兩用」的穿搭自由，LUCENT W COLOR 系列會是實用首選，以霧面、帶皮革質感的材質打造，最大亮點是正反兩面呈現不同配色：正面用明亮色調點出春夏活力，背面則以柔和色系收斂情緒，等於同一顆包就能切換兩種風格，通勤與週末旅行都能無縫接軌。

▲▼ 三宅一生BaoBao 。（AI協作圖／記者鮑璿安製作，經編輯審核）

▲（左起）LUCENT W COLOR 托特包；BOSTON M手提包；MAP 托特包 。（AI協作圖／記者鮑璿安製作，經編輯審核）

BOSTON 系列以柔和線條重塑波士頓包輪廓，同樣採霧面、皮革般質地，搭配寬幅頂部開口與結構感側摺，視覺俐落卻很能裝。偏好機能的人則可鎖定 CRYSTAL MATTE 系列，霧面紋理三角片搭配皮革背帶與手把，讓實用與質感兼顧，肩背與手提皆有俐落線條與金屬細節加分。

同場加映

▲▼ 金世正 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼ 金世正 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Longchamp Le Smart 包系列肩背包、托特包。（圖／品牌提供）

Longchamp 2026 新款Le Smart 包款，以極簡線條、柔軟皮革與可調節束帶為設計核心，不僅能因應造型做多變使用，也強調日常的實用性與優雅姿態。包款呼應季節感，帶來多種溫潤色彩，如摩卡色、原色皮革或是暗灰色，皆可與日常穿搭相輔相成。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

