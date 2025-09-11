fb ig video search mobile ETtoday

舒淇當導演造型好帥　巧搭葫蘆珠寶更時髦

▲▼ 舒淇 。（圖／公關照）

▲舒淇參加多倫多影展，穿Brunello Cucinelli褲裝搭配Qeelin珠寶亮相。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

金馬獎影后舒淇近日為首部執導長片《女孩》踏上宣傳之旅，繼威尼斯影展後，她於第50屆多倫多國際影展亮相，有別於當演員多以洋裝與禮服造型登場，她於影展期間選擇西裝、白襯衫配牛仔褲等俐落造型，展現率性灑脫的一面，此行身上的亮點是華人珠寶品牌Qeelin葫蘆造型珠寶，為她的帥氣穿搭增添華麗氣息。

▲▼ 舒淇 。（圖／公關照）

▲舒淇戴的Qeelin單邊Wulu 18K玫瑰金鑽石耳環，217,500元。

▲▼ 舒淇 。（圖／公關照）

▲舒淇搭配Qeelin Wulu 18K玫瑰金鑽石中號戒指，151,500元。

舒淇於多倫多影展身穿義大利「羊絨之王」褲裝亮相，深藍西裝與牛仔褲造型正式與休閒感並存，她巧搭單邊的Qeelin Wulu 18K玫瑰金鑽石耳環，並混搭 Wulu 18K玫瑰金鑽石戒指與Wulu Eternity 18K金全鑽戒指吸睛。

▲▼ 舒淇 。（圖／公關照）

▲舒淇以白襯衫搭配Qeelin Wulu 18K白金鑲鑽鍊墜。

而另一套白襯衫與牛仔褲造型，舒淇佩戴Qeelin Wulu 18K白金鑽石Maxi吊墜項鍊，為簡約的裝扮注入時髦感，並戴上鑲有鑽石與Akoya珍珠的Ｗulu戒指，完美呼應白襯衫色調。
 

▲▼ 舒淇 。（圖／公關照）

▲Qeelin Wulu系列18K白金鑽石及Akoya 珍珠中號戒指，155,500元。

