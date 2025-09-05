fb ig video search mobile ETtoday

舒淇威尼斯小露蠻腰又美又帥　卡地亞珠寶添氣勢

▲紅毯資優生舒淇穿印度時裝設計師品牌Gaurav Gupta 2025春夏高級訂製服亮相。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

金馬影后舒淇自編自導首部長片《女孩》角逐第八十二屆威尼斯影展金獅獎，她與演員邱澤、白小櫻與9m88一同步上威尼斯影展紅毯參加首映會，舒淇首次以導演身份登場，向來是時尚資優生的她沒讓人失望，身穿印度設計師品牌Gaurav Gupta 2025春夏高級訂製服小露蠻腰，俐落造型再度贏得好評。

▲舒淇（右二）與邱澤（左）、白小櫻（右二）與9m88（左二）一同步上威尼斯影展紅毯宣傳她首部自編自導長片《女孩》。（圖／路透社）

舒淇於《女孩》首映會穿黑色Gaurav Gupta裙裝，上身為馬甲輪廓長袖短版衣，搭配黑色長靴帥氣有型，她又戴上卡地亞（Cartier）黑白色系古董珠寶增添氣勢，耳環為1993年作品，鑲嵌鑽石與縞瑪瑙的手環則是2013年之作。

▲舒淇巧搭卡地亞斑馬斑紋的耳環與手環。（圖／路透社）

擔任義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）代言人多年的舒淇，此次威尼斯行已換上卡地亞珠寶，在《女孩》記者會上，她穿代言品牌Bottega Veneta深藍色西裝，搭配卡地亞美洲豹流蘇鑽石項鍊，帥氣與華麗風格並存，再度成功擄獲眾人目光。

▲舒淇穿代言品牌Bottega Veneta藍色西裝搭配卡地亞美洲豹鑽石項鍊，展現大氣風格。（圖／路透社）

