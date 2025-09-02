G-SHOCK 20萬頂規錶限量500只　日本職人手工鎚起紋路獨一無二

▲G-SHOCK MR-G融入日本傳統「鎚起」工藝元素打造出全球限量500只的MRG-B5000HT腕錶，200,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

G-SHOCK旗下頂級MR-G系列再度將日本傳統「鎚起」工藝發揚光大，發表全球限量500只的MRG-B5000HT腕錶，錶款上圈與錶帶以硬度為純鈦3倍的DAT55G高硬度特殊鈦合金製成，因此比過往鈦金屬的鎚起工藝錶製作難度更高，500只限量錶均由品牌首度合作的知名金工職人渡邉和也（Kazunari Watanabe）親自操刀，於錶圈與錶帶皆呈現如水波紋般的浮雕質感，展現出手工製作的獨特風貌與粗獷美感，每一款均是獨一無二，手工鎚起後的最後一道工序為表面類鑽石碳DLC塗層，呈現如傳統劍柄的銀灰色，螺絲、按鈕與背蓋等零件則採用銅色增添華麗色彩，定價20萬。





▲Ｇ-SHOCK每只MRG-B5000HT腕錶外觀的鎚起紋理均由職人渡邉和也親手打造。

新款MRG-B5000HT以1983年首款G-SHOCK經典方形造型為設計基礎，錶殼結構由25個獨立零件組成，透過高精度拋光工藝及多重防護結構，於錶圈內部嵌入緩衝墊片，進一步提升耐衝擊性能，所有零組件皆於日本山形工廠「Premium Production Line」中精工製成，體現CASIO最高製錶標準。配備Tough Solar太陽能充電系統與MULTIBAND 6全球六局電波校時功能，並具Mobile Link手機連結功能，可透過Bluetooth®技術與智慧型手機配對，使用CASIO WATCHES專屬App同步時間與進行功能設定。





▲Ｇ-SHOCK每只MRG-B5000HT腕錶均是獨一無二。

CITIZEN也經常結合日本傳統工藝，於錶款展現和風美學，今年與日本德島縣藍染工房「Watanabe's」合作，將藍染工藝與土佐和紙結合，創作「叢雲染」及「勝色」的藍染和紙錶盤限定款，以運用「叢雲染」AQ4106-22L腕錶為例，面盤採用纖細富有質感的土佐和紙，染上呈現天空浮雲效果般的靛藍色花紋，同時於面盤上版做特殊加工達到更透明的效果，搭配黑色DLC處理的超級鈦™材質錶殼，展現神秘美感。





▲CITIZEN獨家超級鈦材質打造的Cal.A060光動能高精準萬年曆藍染和紙錶盤限定款AQ4106-26L，118,000元。（圖／CITIZEN提供）