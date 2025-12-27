女神林志玲化身最正啦啦隊　51歲超凍齡全靠「雙倍保養」

▲林志玲51歲美出新高度，絕佳狀態讓人驚艷。（圖／林志玲工作室提供）

記者曾怡嘉／台北報導

林志玲今（27日）化身超正啦啦隊空降主場，女神現場大秀舞姿讓人不敢相信她已51歲，盤點她的凍齡保養祕訣，一起向她看齊吧！

#保養品雙倍用量不心疼

她曾在公開透露自己保養用量大，為了要有效果，她使用精華液和乳霜都是一班人的兩倍用量，不只是臉部，就連護手霜也是用好用滿，呵護自己沒有在「小氣」。

▲婚後育有一子，顏值、身材依然在線。（圖／林志玲工作室提供）

#每天喝水喝足2000cc

除了外塗，也很注重體內保養，像是每天喝水一定會喝到2000cc，可以幫助身體循環代謝，而且只喝溫水，不碰冰飲。除了水以外，她也會喝薏仁水和檸檬汁幫助美白，讓肌膚從內到外亮起來！

#跑步流汗幫助排毒

運動已是她的例行公事，她曾強調當覺得膚況告急時，一定會藉由跑步來幫助流汗，進一步排毒，就連出國工作也會維持運動習慣，難怪她一直維持纖瘦體態。

▲志玲姐姐舉手投足仍有「少女感」。（圖／洋基工程提供）

#每天「精緻沐浴」不怕累

不只是肌膚保養，就連洗澡她都非常注重小細節，若沒特別的工作，每天可以花上1小時沐浴，從頭到腳，除了清潔更會搭配身體去角質，一些容易忽略的膝蓋、手肘關節都不會放過，她自認為洗完澡的自己是最漂亮的。