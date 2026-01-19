fb ig video search mobile ETtoday

梅西熱擁辣妻　安托內雅穿比基尼翹臀、腹肌全都露

▲▼梅西老婆 。（圖／翻攝IG）

▲梅西（右）與老婆安托內雅在池畔曬恩愛，安托內雅火辣曲線全都露。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

記者陳雅韻／台北報導

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）與青梅竹馬老婆安托內雅（Antonela Roccuzzo）感情甜蜜，育有3個兒子，近日安托內雅分享池畔比基尼美照，夫妻倆大方熱擁曬恩愛，更多粉絲被她的火辣曲線吸引，身穿螢光粉色比基尼的她大秀翹臀與腹肌，對於健美身材相當有自信。

▲▼梅西老婆 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅身穿比基尼大秀腹肌。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

身為三寶媽的安托內雅非常注重規律運動與身心平衡，維持每周鍛鍊5至6天的習慣，但她不喜歡單調的運動，因此課表結合了有氧與重量訓練，包括飛輪、彈床運動、循環訓練與瑜珈等，她尤其重視下半身的核心訓練，練就令人稱羨的蜜桃臀。

▲▼梅西老婆 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅為adidas宣傳，示範推雪橇練臀大肌與腿後腱等部位。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

37歲的安托內雅狀態始終保持在巔峰，吸引不少品牌上門與她合作，近期她為運動品牌adidas拍攝宣傳照，示範推雪橇練臀大肌與腿後腱等部位，極具說服力；而換上洋裝，她戴上Tiffany & Co.珠寶變身優雅貴婦，雙方合作多年，Tiffany珠寶已成為她不可或缺的重要配件。

▲▼梅西老婆 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅與Tiffany & Co.合作密切。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

