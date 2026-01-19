孔劉一頭亂髮機場奔波　LV訂製行李箱行頭洩大使身份

▲孔劉擔任LV大使，總是一身帥氣出席活動。（圖／翻攝gongyoo_official IG）

記者陳雅韻／台北報導

近幾年各大國際機場成為明星們另一舞台，以亮眼的「機場時尚」為品牌大力宣傳，但事實上搭長程飛機十多個小時，實在很難分秒保持完美，南韓男神孔劉就大方展現真實自我，po出他在機場推著LV（Louis Vuitton，路易威登）行李箱、一頭亂髮的背影照，連慌亂撿掉在地上的護照夾模樣也不吝分享，流露真性情。





▲孔劉飛往巴黎，分享在機場一頭亂髮的機場照。（圖／翻攝gongyoo_official IG）

孔劉此行以LV品牌大使身份前往巴黎，參加LV 2026秋冬男裝秀，他穿寬鬆帽T配黑褲登機，隨身行李則都是LV的搶眼之作，行李箱為特別訂製的Horizon 55行李箱，飾以巴黎鐵塔等徽章圖案；而Keepall行李袋則出自The Darjeeling Limited系列，於包上描繪野生動物穿梭於棕櫚樹間的動感場景，是品牌男裝創意總監Pharrell Williams向電影《The Darjeeling Limited》中的旅行美學致敬之作。





▲孔劉還慌亂撿掉在地上的護照套。（圖／翻攝gongyoo_official IG）

讓孔劉急忙拾起的LV粉紅色護照夾也很吸睛，Monogram帆布護照封套綴有滑冰者在滑行的鳥瞰圖圖案，洋溢活潑氣息，內部設有4個卡片夾層和1個貼袋，相當實用。孔劉不僅擔任LV品牌大使，同時也代言運動品牌New Balance，在精品穿搭與休閒造型中自在轉換，男神魅力無敵。

▲孔劉隨身行李使用LV訂製Horizon 55行李箱與The Darjeeling Limited系列的Keepall行李袋。（圖／翻攝gongyoo_official IG）





▲孔劉戴紐約品牌Moscot眼鏡，使用LV 15,200元滑雪圖案護照夾。（圖／翻攝gongyoo_official IG）





▲孔劉也是New Balance代言人。（圖／翻攝gongyoo_official IG）