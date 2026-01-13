喜劇女星大膽開李奧納多玩笑　閃亮首飾加持氣場全開

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ 妮基葛拉瑟 。（圖／CFP）

▲妮基葛拉瑟穿紅色開高衩禮服搭配施華洛世奇首飾主持金球獎。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

美國喜劇演員妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）主持第83屆金球獎妙語如珠，大膽在典禮上開李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）的玩笑而聲名大噪，當時她穿紅色開高衩禮服，身上閃耀的首飾全出自奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski），配上讓李奧納多點頭苦笑、全場來賓捧腹大笑的玩笑，令人印象深刻。

▲▼ Swarovski 。（圖／公關照）

▲妮基葛拉瑟佩戴施華洛世奇Matrix手鐲，17,000元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

▲▼ Swarovski 。（圖／公關照）

▲妮基葛拉瑟同時搭配施華洛世奇Sublima個性戒指，7,300元。

41歲的妮基葛拉瑟是首位單獨主持金球獎的女性，已連續兩年擔當此重任，走紅毯時便展現她的自信風采，身穿黎巴嫩高訂品牌ZUHAIR MURAD粉紅蓬裙禮服，優雅大氣；而登台主持時換穿紅色禮服搭配施華洛世奇Meteora、Sublima個性戒指，以及Matrix流蘇耳環與廓形開口鐲，氣場全開，細數李奧納多得獎的輝煌成就，接著補刀說：「都在女友30歲前完成。」笑翻全場。

▲▼ 妮基葛拉瑟 。（圖／CFP）

▲妮基葛拉瑟走紅毯時穿ZUHAIR MURAD粉紅蓬裙禮服，優雅大氣。（圖／CFP）

現今女星們出席頒獎典禮未必戴頂級珠寶，實驗室培育鑽石、施華洛世奇水晶都是新選擇，在台下與李奧納多開心談天的奧斯卡影后茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts），即以深V黑裝搭配施華洛世奇訂製如紅色草莓造型的Idyllia項鍊吸睛。

▲▼ 妮基葛拉瑟 。（圖／CFP）

▲李奧納多狄卡皮歐（左）與茱莉亞羅勃茲在金球獎合影，茱莉亞羅勃茲戴施華洛世奇訂製的Idyllia項鍊。（圖／CFP）

►6歲童星俏皮pose萌翻金球獎　Lisa偷閒躺床吃莓果果腹

►李奧納多嫩女友名冊落落長被虧　選錶專一獨鍾勞力士

妮姬葛拉瑟, 李奧納多狄卡皮歐, Swarovski, 施華洛世奇, 茱莉亞羅勃茲

