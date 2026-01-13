李奧納多嫩女友名冊落落長被虧　選錶專一獨鍾勞力士

▲李奧納多狄卡皮歐以正裝搭配勞力士錶出席金球獎。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

第83屆金球獎頒獎典禮昨（12日）圓滿落幕，李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）雖然以《一戰再戰》角逐影帝失利，不過仍是全場焦點，因為主持人、喜劇演員妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）以他贏得3座金球獎、1座奧斯卡獎的成就都在女友30歲前完成一事大開玩笑，讓全場笑翻。他的嫩女友名冊落落長，但對名錶倒是很專一，公開亮相都戴著勞力士（Rolex）2023年紀念利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）百年慶典的紀念版Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶。





▲李奧納多狄卡皮歐戴勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona Le Mans 18K白金腕錶。（圖／CFP）

李奧納多狄卡皮歐在2025年成為勞力士品牌代言人，每回公開亮相都佩戴品牌於2023年紀念利曼24小時耐力賽百周年的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶，具備保羅紐曼（Paul Newman）Daytona特色的計時盤上復古方格時骰子面、計時盤從12小時變成24小時指示、測速計外圈數字「100」以紅色標示向百年歷史的利曼24小時耐力賽致敬，以及Daytona難得的透明錶背設計等特色，勞力士陸續又推出18K金與玫瑰金版本，同樣一錶難求。

▲喬治克隆尼擔任頒獎人妙語如珠。（圖／歐米茄提供）





▲喬治克隆尼戴歐米茄綠松石色漸層面盤的歐米茄海馬Aqua Terra 系列腕錶，219,000元。（圖／歐米茄提供）

搭配正裝的錶款不再受限於斯文的紳裝錶，運動錶已成為男星們步上紅毯的熱門選擇，同場角逐影帝寶座的喬治克隆尼（George Clooney）戴上代言品牌歐米茄（OMEGA）致敬海洋的海馬Aqua Terra系列腕錶，最特別的是面盤為綠松石漸層色調，流露活潑氣息；而當天化身為「性感花仙子」的珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence），則戴著代言品牌浪琴表（Longines）1916年問世的古董鉑金鑲鑽錶，小巧精緻的設計為她增添迷人風采。

▲珍妮佛勞倫斯身穿Givenchy透視花卉裝吸引全場目光，搭配浪琴古董錶。（圖／CFP）





▲珍妮佛勞倫斯戴浪琴1916年問世的鉑金鑲鑽錶。（圖／翻攝longines IG）