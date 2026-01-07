CORTIS嚴成玹青春穿搭迷人　愛戴3,900元G-SHOCK

▲CORTIS成員嚴成玹自拍帥度破表。（圖／翻攝cortis IG）

記者陳雅韻／台北報導

去年8月出道的BTS師弟團CORTIS，由神級顏值、平均年齡為17歲的5位成員組成，他們超強的詞曲製作與編舞實力，不到半年時間已圈粉無數，被視為怪物新人，而他們結合頹廢龐克、美式復古、嘻哈元素的多元穿搭也掀起話題，被封為「CORTIS風」，當中16歲的成員嚴成玹就是「CORTIS風」最佳代表，近日戴著3,900元G-SHOCK錶自拍，再度迷倒一票粉絲。





▲嚴成玹佩戴G-SHOCK透明感的DW-B5600G-7腕錶展現年輕風格，3,900元。（圖／翻攝cortis IG）

嚴成玹當天將帽子反戴，身穿白襯衫透出橫條T恤，斜紋領帶刻意不綁好，再配上G-SHOCK DW-B5600G-7腕錶，完成他的潮流造型。此錶款為G-SHOCK經典方形設計，以年輕世代文化為靈感，大膽採用透明樹脂製作錶帶與錶殼，同時保留強悍特色，具200米防水、耐衝擊結構、LED超亮照明、鬧鈴與碼錶等功能，且配備Mobile Link功能可透過藍牙與手機配對，實用性與時尚感兼具。





▲嚴成玹穿香港品牌PONDER.ER牛仔外套流露率性的一面。（圖／翻攝cortis IG）

除了潮流配件，嚴成玹也勇於挑戰不同穿搭風格，日前出席SBS歌謠大賽時，他選穿香港品牌PONDER.ER立領剪裁的牛仔外套，品牌刻意不收邊的設計，襯托出他的率性風格。

