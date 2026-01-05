凱莉珍娜豪奢日常比基尼配豹頭鑽鍊　百萬柏金包當旅行袋

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ 凱莉珍娜 。（圖／翻攝IG）

▲凱莉珍娜穿比基尼搭配卡地亞美洲豹項鍊。（圖／翻攝kyliejenner IG）

記者陳雅韻／台北報導

在IG上有3.9億粉絲追蹤的美國名媛網紅凱莉珍娜（Kylie Jenner），憑藉自創彩妝品牌Kylie Cosmetics累積百億身家，與好萊塢當紅炸子雞「甜茶」 提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）交往後更受矚目，一舉一動都是鎂光燈焦點，她也熱愛分享豪奢生活，例如穿比基尼必定搭配近百萬卡地亞（Cartier）珠寶，旅行包則是上百萬元的愛馬仕（HERMÈS）鱷魚皮柏金包，相當貴氣。

▲▼ 凱莉珍娜 。（圖／翻攝IG）

▲凱莉珍娜佩戴的Panthère de Cartier美洲豹鑽石項鍊，935,000元。（圖／翻攝kyliejenner IG）

凱莉珍娜邁入新年分享近期生活照，大方秀出池畔泳裝照，她不忘搭配愛牌卡地亞標誌性的Panthère de Cartier美洲豹鑽石項鍊，線條簡潔的豹頭設計盡顯霸氣與野性魅力，巧合的是她的男友提摩西夏勒梅是卡地亞品牌大使，兩人經常佩戴經典作品曬恩愛。

▲▼ 凱莉珍娜 。（圖／翻攝IG）

▲凱莉珍娜旅行帶著兩款愛馬仕鱷魚皮柏金包與香奈兒行李箱。（圖／翻攝kyliejenner IG）

隨著提摩西夏勒梅參加影展活動，凱莉珍娜行頭當然不馬虎，戴上兩個不同尺寸的愛馬仕黑色鱷魚皮柏金包當旅行袋，登機箱則出自香奈兒（CHANEL），而登上棕櫚泉國際影展所穿的橘色金屬網布戰袍則是法國設計師品牌Ludovic de Saint Sernin，超低胸的設計讓她的S形曲線畢露，火辣指數破表。

▲▼ 凱莉珍娜 。（圖／翻攝IG）

▲凱莉珍娜陪男友提摩西夏勒梅出席影展活動，穿著Ludovic de Saint Sernin橘色金屬網布禮服。（圖／翻攝kyliejenner IG）

►Lisa狂曬愛馬仕　拎毛茸茸凱莉包過冬超可愛

►蔡依林後台造型超貴氣　百萬珠寶加身、靈蛇鑽戒呼應巨蟒橋段

