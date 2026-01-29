賈永婕表示參選北市長「絕對不可能」　加碼一事「任期內不再開放」

▲台北101董事長賈永婕導展示最新發行悠遊卡101觀景台套票。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡惠如／台北報導

日前攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101，讓台灣地標再度躍上國際，101董事長賈永婕的勇氣備受肯定，不少人拱她選台北市長，連立委王世堅也誇她是人才。賈今（1／29）現身宣傳台北101戶外觀景台表示，參選北市長是「絕對、絕對、絕對不可能。」此外也宣布在任期內「台北101不會再接受外攀申請」。

▲台北101董事長賈永婕導覽Skyline460高空觀景台。（圖／記者林敬旻攝）

台北101近日站上浪尖，賈永婕也趁機宣傳高度 460 公尺的戶外觀景台「Skyline 天際線 460」，單人門票要價 3,000 元，可體驗戶外觀景台的高樓風光，且能仰望 508公尺的塔尖，感受霍諾德的登頂快感，而網友呼叫賈永婕競選台北市長，她今天受訪時也表示：「絕對不可能參加台北市長選舉」，這位子應該要交給懂市政的人，對從政也完全沒有興趣。

賈也透露 101 本身就會收到很多天馬行空的提案，但不會有對外開放外牆攀爬的選項，只會有「Skyline 天際線 460」讓民眾感受，而且霍諾德原本就是非常偉大的極限攀爬者，若如果同樣還有其他專業攀岩者要挑戰，在其任內也不會再開放了「攀爬（101）這件事情到此結束。」

▲台北101悠遊卡101觀景台套票。（圖／記者林敬旻攝）

除了戶外觀景台「Skyline 天際線 460」，台北101也首次與北捷合作推出一日套票，包含具有一日票功能的 101 悠遊卡、觀景台門票與 150 元儲值金，每套售價 990 元。