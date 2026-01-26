fb ig video search mobile ETtoday

壓力再大也硬撐！最愛逞強星座Top 3　獅子認為示弱就是輸了

記者曾怡嘉／台北報導　圖／翻攝自FB/tvN Drama

你身邊一定有這種人，明明已經快撐不住，嘴上卻還是那句「我可以」硬要逞強，總是習慣硬撐不示弱，但其實往往是把壓力往心裡吞。就從星座性格來看，有些星座天生就喜歡逞強不示弱，即便再辛苦也不願輕易開口求助，以下點名最愛逞強星座Top 3，看看有誰上榜了！

▲▼最愛逞強星座Top 3公開。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#第3名 摩羯座：責任感爆棚、不能倒下

摩羯座的逞強，來自對「責任感」的自我要求。當手邊事情沒完成，怎麼能喊累？他們不太相信依賴別人，覺得把情緒說出口反而會影響效率，就算壓力爆表，他們也會選擇默默加班、默默承受，是那種外表冷靜、內心早已超載的逞強型代表，再苦也會自己吞下去。

▲▼最愛逞強星座Top 3公開。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#第2名 獅子座：如果示弱就是輸了

獅子座的逞強，來自於自尊與面子，他們習慣被當作是強者，也喜歡被依靠，一旦示弱的話，設定好的形象就會崩塌，獅子即便累得半死也會裝作自己很好的樣子，就是怕被別人看見她的脆弱，對他們來說逞強其實不是不累，只是不想輸而已。

▲▼最愛逞強星座Top 3公開。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#第1名 天蠍座：習慣消化痛苦、感受藏很深

天蠍座堪稱逞強界的冠軍，他們不是沒情緒，而是太有情緒，正因感受力極深，所以更不輕易讓人看見傷口或是弱點。他們習慣自己消化痛苦，認為說出口等於把弱點交到別人手中，這種極端自我保護，讓他們成為最會逞強的星座第一名。

標籤:逞強星座, 天蠍座, 獅子座, 摩羯座, 星座排行

