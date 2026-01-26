fb ig video search mobile ETtoday

2026秋冬米蘭男裝週名人一覽！陳偉霆登台走秀　Ralph Lauren男神雲集

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

2026秋冬米蘭男裝週於2026年1月16日揭幕，雖然本季辦秀品牌數量減少，大牌Gucci、Fendi、Prada之中，也只剩Prada獨挑大樑，不過期間依然有許多明星前來米蘭參加時裝秀，本季有哪些名人以及他們的造型亮點？一起來關注！

2026秋冬米蘭男裝週名人一覽：

ZEGNA：陳偉霆

ZEGNA大秀前，官方宣布由陳偉霆（William Chan）擔任全球代言人，而在2026冬季時裝秀上，陳偉霆更驚喜穿上最新系列走上伸展台！關於嶄新的合作，陳偉霆表示：「與ZEGNA結緣多年，再度攜手這一跨越世紀的家族品牌，我深感榮幸。ZEGNA植根於傳承根基與非凡匠心風範，其堅守本真的信念令我深深共鳴，非常高興能共續這段兼備遠見與底蘊的旅程。藝術總監Alessandro Sartori先生的設計融匯雋永格調與前瞻視野，將義大利製造的巔峰造詣演繹得淋漓盡致，精準契合當代精英男士的風格品致。」

2026秋冬米蘭男裝週名人一覽：陳偉霆登伸展台走秀、許光漢和Karina同場亮相

Prada：許光漢

許光漢以綠色針織衫作為造型亮點，內搭一件白色高領上衣增添男神氣場，雖然比起其他明星顯得不爭不搶，卻是帥到令人無法移開目光，只能說許光漢穿高領真的太適合了！

2026秋冬米蘭男裝週名人一覽：陳偉霆登伸展台走秀、許光漢和Karina同場亮相

2026秋冬米蘭男裝週名人一覽：陳偉霆登伸展台走秀、許光漢和Karina同場亮相

2026秋冬米蘭男裝週名人一覽：陳偉霆登伸展台走秀、許光漢和Karina同場亮相

Prada：邊佑錫

190cm UP身高的巨人邊佑錫，這回選擇溫柔的粉色毛衣內搭襯衫來看秀，形成了一股可愛的反差感，同時粉色的造型也使他的膚色顯得更透嫩！

2026秋冬米蘭男裝週名人一覽：陳偉霆登伸展台走秀、許光漢和Karina同場亮相

2026秋冬米蘭男裝週名人一覽：陳偉霆登伸展台走秀、許光漢和Karina同場亮相

Prada：Karina

aespa成員Karina的小黑裙造型再次掀起暴動！復古端莊的裙裝配上跟鞋，集優雅與可愛於一身，而特別與服裝搭配的盤髮，則是Karina自己非常喜歡的造型細節。

2026秋冬米蘭男裝週名人一覽：陳偉霆登伸展台走秀、許光漢和Karina同場亮相

Prada：Meovv Gawonn

Meovv成員Gawonn選擇了Prada 2026最新春夏系列中的焦點Look登場，透視的蕾絲吊帶裙與低領上衣，以及手中的束口手袋，全是話題設計，而Gawonn穿出了與秀上模特截然不同的氛圍，展現恰好的性感與個性態度！

2026秋冬米蘭男裝週名人一覽：陳偉霆登伸展台走秀、許光漢和Karina同場亮相

Ralph Lauren：NCT Mark

此為Ralph Lauren睽違20年回到米蘭舉辦大秀，本季同時發表Polo Ralph Lauren與Purple Label兩大支線，邀請眾多品牌好友們共襄盛舉。NCT成員Mark從出發便是話題焦點，秀場上他選擇以條紋疊搭的方式製造亮點，並外罩一件厚實的雙排釦大衣來抵禦低溫，盡顯紳士的高級品味。

2026秋冬米蘭男裝週名人一覽：陳偉霆登伸展台走秀、許光漢和Karina同場亮相

Ralph Lauren秀場上男神雲集，除了Mark之外，張家輝、梁家輝、魏浚笙、Tom Hiddleston、Noah Schnapp、Henry Golding......等不同國家、不同世代的優秀演員，都在此破次元相遇！

2026秋冬米蘭男裝週名人一覽：陳偉霆登伸展台走秀、許光漢和Karina同場亮相

2026秋冬米蘭男裝週名人一覽：陳偉霆登伸展台走秀、許光漢和Karina同場亮相

2026秋冬米蘭男裝週名人一覽：陳偉霆登伸展台走秀、許光漢和Karina同場亮相

美麗佳人, Marie Claire, 2026秋冬男裝, 米蘭男裝週

