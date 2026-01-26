香奈兒找小動物做衣服！高訂秀預告片夢幻登場　宛如《仙履奇緣》經典畫面

▲香奈兒2026春夏高級訂製服大秀前導預告影片。（影／品牌提供）

記者林明瑋／綜合報導

CHANEL（香奈兒）將在台北時間1月27日晚上9時舉辦2026春夏高級訂製服秀，將是藝術總監 Matthieu Blazy首度獻出的高級訂製服作品，前導影片預告中鳥兒、松鼠、兔子等小動物協力幫忙做衣服，讓人聯想到迪士尼卡通《仙履奇緣》的經典畫面，可愛又夢幻。

▲小鳥、松鼠等小動物，跑進香奈兒工坊裡。（圖／品牌提供，以下同）

Matthieu Blazy在2025年入主香奈兒開啟新紀元，同年10月在2026春夏巴黎時裝周於大皇宮發表首次大秀，以星球佈置的秀場、充滿戲劇張力與活力的服裝博得滿堂彩，12月在紐約舉辦工坊系列大秀，於Bowery地鐵站訴說每個人平凡又不平凡的日常故事，再次贏得好評。

▲2025年10月，香奈兒於巴黎大皇宮發表2026春夏系列。



▲2025年12月，香奈兒在紐約舉辦2026工坊系列大秀。

如今進入高級訂製殿堂，前導影片中，小鳥飛進工坊，和松鼠、兔子、鼬鼠合力拿出布料、裁剪，還從刺蝟身上拔起一根針，準備縫衣服，不禁想到卡通《仙履奇緣》中，小動物們幫灰姑娘打造禮服的模樣，浪漫又夢幻，而且充滿童趣與想像力，令人更期待Matthieu Blazy端出的高級訂製服。

除了香奈兒，Dior 2026春夏高級訂製服也是創意總監Jonathan Anderson的高訂作品初試啼聲，預告的影像中，有仙客來、各種礦石、化石等，這些文物和材料乘載了記憶，放進高級訂製服裡，想必會訴說美麗的故事。

▲Dior以仙客來及各種礦石、化石，預告2026春夏高級訂製服秀。