霍諾德徒手攀登戰袍藏玄機？北面「一特殊細節」輕巧鎖住熱能

記者鮑璿安／綜合報導

曾以紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）震撼全球的世界級攀岩選手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），即將於台灣時間1月24日上午9點進行徒手攀登壯舉，目標攀登高達508公尺的台北101地標建築，無需任何輔助繩索，僅靠自身的體能與意志。而他的服裝也成為關注焦點，在訓練時經常穿著The North Face單品，設計細節也大有來頭。





▲攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

除了挑戰本身令人熱血沸騰，霍諾德的穿著選擇也引起戶外迷關注，他此次訓練與準備階段頻繁著用的是The North Face的Future Fleece蜂巢鎖溫絨系列，這款專為高山與極端戶外環境設計的輕量化裝備，以「輕、暖、彈」三大特點支撐他在訓練中所需的靈活性與保暖性。

Future Fleece 最大的技術亮點在於採用八邊形紗線構成的中空結構，能夠在極度輕薄的布料中創造優異的熱能效率。這種精密設計，使得衣物即便貼身、單層，也能有效鎖溫，並在激烈運動中維持乾爽與舒適。讓霍諾德能夠在數百公尺高空、台北變化多端的冬季氣候中保持身體溫度與靈活度，成為這場挑戰成功的關鍵之一。此外，高端系列Summit Series也是他的愛用款，價位大概落在500 至1200 美元之間。

談及服裝風格，霍諾德其實從未刻意追求所謂的「Gorpcore」機能風，甚至曾經在外媒受訪時幽默地表示：「我今天穿這件只是因為它很乾淨啦！可能穿久了，潮流又輪一圈回來了吧。」他也不諱言，自己年輕時確實更敢冒險，如今成家、有了小孩，生活變得穩定，對風險的取捨也更謹慎，不過偶爾仍會接下一些極限挑戰，為人生保留熱血與動能。