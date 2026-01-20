fb ig video search mobile ETtoday

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

>

▲衣物,衣服,衣櫥,配件,整理,服飾。（圖／unsplash）

▲整理衣櫥時需要強烈的心法。（圖／unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

有時候進行斷捨離的過程，才能真正讓生活鬆一口氣，8成的民眾自家衣櫃都塞滿了物品，有時候真不知道那是衣櫃還是儲藏櫃，有7種物品其實不該待在妳的衣櫃，別傻傻天真地留著，趁現在正是衣物該換季的時候，檢視並丟掉它妳心中會更輕鬆。

舊服裝
一樣是老生常談，早已不穿的老服裝無論承載多少回憶，事實上它已經離去了（不然為何不穿它呢？），另種情況就是「有天你覺得變瘦會穿上的衣服」，其實若真的變瘦，它也已經過時了。

▲衣櫥,衣櫃,換季,收納,洗衣,曬衣,居家。（圖／unsplash）

▲想開一點，自然就容易捨去。

家人或朋友贈送的衣服
有時愛我們的家人，會幫我們添購新裝，但那可能不是妳想要的款式，基於他們數百年可能會抽查一次的理由，把它們留在衣櫥內實在不合理，不妨轉送給需要的人，把那份愛PASS出去，而喜歡送禮物的長輩們，其實說不定已經忘記你擁有那件衣服了。

▲衣物,衣服,衣櫥,配件,整理,服飾。（圖／unsplash）

▲若空間有限媽媽會體諒的。

只是因為很貴而留下的物品
若已經不喜歡這些樣式，或現在已經不是走這風格，就算妳曾經為它付出高昂的薪水，也不是一個留下它的好理由，已經花了大錢就算沒用處還要找地方放它，不是貴上加貴嗎？

▲衣物,衣服,衣櫥,配件,整理,服飾。（圖／unsplash）

▲乾淨舒服的櫥櫃會讓心情更輕鬆。

免費T恤
如果準備將免費T恤當作居家打掃清理的服裝，留下個1至2件是合理範圍，若堆成塔就讓人匪夷所思，一件衣服其實需要很久才壞，給自己備用的衣衫不用到等同存糧的程度。

等了6個月以上仍未拿去修的配件
若已經讓一個配件或一件衣服等上6個月，不但代表妳不需要它，還代表你不夠珍惜它，而自己還以為有一天會把它拿去修補好，其實它真的不是妳愛的，只是一個美麗的誤會。

▲衣物,衣服,衣櫥,配件,整理,服飾。（圖／unsplash）

▲鞋子等配件若超過6個月都沒去修，代表它已不能讓妳心動，只是可惜而已。

免費的手提袋
如果你有很多免費手提袋，代表它之後仍會源源不絕的出現在你生命中，快送給別人或是乾脆不拿，不但能讓空間更廣，也能為地球盡一份心力。

前任的物品
怎樣留下都不對，幾乎沒有任何保留的理由，不如就讓它去吧。

▲衣櫥,衣櫃,換季,收納,洗衣,曬衣,居家。（圖／unsplash）

▲清除掉才能真正放下。

關鍵字：

斷捨離, 衣櫃整理, 換季清理, 生活技巧, 衣物管理

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

梅西熱擁辣妻　安托內雅穿比基尼翹臀、腹肌全都露

梅西熱擁辣妻　安托內雅穿比基尼翹臀、腹肌全都露

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

快訊／義大利傳奇設計師Valentino辭世　享耆壽93歲

快訊／義大利傳奇設計師Valentino辭世　享耆壽93歲

孔劉一頭亂髮機場奔波　LV訂製行李箱行頭洩大使身份 職場「3種地雷主管」遇到了快逃！情緒主導類型最會甩鍋 為安海瑟薇設計婚紗、客串《穿著PRADA的惡魔》　回顧Valentino精彩一生 趙麗穎產後大秀性感腹肌　38歲小男孩短髮被封「赫本」 潘瑋柏隱藏版AP名錶上手　月相變可愛笑臉 Philips冷暖空調主打室外機終身保固　「全機只換不修」特價22900元起 Threads上超火「光澤蜜粉」是什麼？7款專櫃與開架蜜粉推薦＋用法一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面