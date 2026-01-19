潘瑋柏隱藏版AP名錶上手　月相變可愛笑臉

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ 潘瑋柏 。（圖／翻攝IG）

▲潘瑋柏捧獎座宣布奪得「台北網球杯單打第一名」。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

男星潘瑋柏近日手捧獎座開心宣布奪得「台北網球杯單打第一名」，讓粉絲們興奮喊話請他教在澳網「1分大滿貫」遭ACE球淘汰的周杰倫打球，他親回應是周杰倫當他教練，幽默互動引起話題；而另一亮點是他曬出新錶，且是目錄上沒有的大中華區隱藏版AP（Audemars Piguet，愛彼錶）皇家橡樹鏤空萬年曆錶，恰好是被蕭敬騰鎖定入手的錶款。

▲▼ 潘瑋柏 。（圖／翻攝IG）

▲潘瑋柏秀AP隱藏版的大中華區限定皇家橡樹鏤空萬年曆錶，外圈周曆8以「八」表示，並具笑臉月相。（圖／翻攝willpan23 IG）

潘瑋柏是演藝圈著名的鐘錶收藏家，此次曝光的AP白陶瓷材質皇家橡樹鏤空萬年曆錶，不僅是複雜功能之作，細節也有不少亮點，面盤最外圈52周周曆的「8」改以漢字「八」呈現、日期的數字31則為紅色標示，而6時位置的月相是一枚可愛笑臉，別具巧思的設計成為藏家心中的夢幻錶款。

▲▼ 潘瑋柏 。（圖／翻攝IG）

▲潘瑋柏也收藏珠寶，戴MIKIMOTO與Chrome Hearts聯名珍珠項鍊表演。（圖／翻攝willpan23 IG）

除了是名錶愛好者，潘瑋柏的服裝與珠寶也都是一線精品品牌，日本珠寶品牌MIKIMOTO與高端銀飾品牌Chrome Hearts聯名系列上市時，他第一時間就入手珍珠項鍊，無論是日常或登台表演都可見他佩戴此聯名作。

►宋慧喬小男孩造型又美又帥　戴鑽錶襯巨星氣場

►李奧納多嫩女友名冊落落長被虧　選錶專一獨鍾勞力士

潘瑋柏, AP, Audemars Piguet, 愛彼, Chrome Hearts, MIKIMOT

