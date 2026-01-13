金雕駿馬躍上月相錶　日夜畫面各有驚喜

▲Arnold & Son推出Perpetual Moon 41.5 Red Gold Year of the Horse馬年錶限量8只，約2,450,000元（價格依匯率變動）。（圖／Arnold & Son提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

充滿藝術美感的馬年錶陸續亮相，Arnold & Son發表全球限量8只的Perpetual Moon 41.5 Red Gold「Year of the Horse」馬年錶，面盤構圖猶如一幅立體夜景畫卷。在層疊山巒之巔，一匹手工雕刻的18K玫瑰金駿馬昂首揚蹄，矗立於繁星點綴的夜空之下，周身環繞象徵火元素的熾熱光芒，黑色砂金石背景宛如深邃宇宙，星辰、遠山與暮色中的林間小徑，皆以微型彩繪細膩呈現，而夜晚畫面也有驚喜，駿馬周圍燃起飛濺的火光，月盤之上仙后座與大熊座星象悄然浮現。





▲暗夜中Arnold & Son Perpetual Moon 41.5 Red Gold Year of the Horse馬年錶手工繪製的金色微塵如同火星般閃耀。

Perpetual Moon 41.5 Red Gold「Year of the Horse」不僅止於視覺藝術，更承載品牌引以為傲的A&S1512手動上鍊機芯，錶背設有第二月相顯示，使調校操作更為直覺便利，此月相系統在持續上鍊的情況下，需歷經 122 年才會累積一天誤差，且提供長達90小時的動力儲存。





▲Arnold & Son於A&S1512 手動上鍊機芯錶背配置了第二月相顯示。

Oris也為農曆新年推出限量88只的Big Crown馬年限量錶，整體設計從色彩到材質皆呼應火馬主題。面盤以層次豐富的暗紅色調呈現內斂卻熾熱的視覺效果，小錶盤點綴如火焰般的漸層色彩，柔軟的Cordovan 馬臀皮革錶帶，其溫潤棕色不僅呼應主題，內部搭載Oris代表性的10日動力儲存Calibre 113機芯，特別為動力儲存指示上加入設計巧思，以奔馳與休憩的馬匹圖案，分別象徵滿鍊與待上鍊狀態，成為此限量作品專屬的細節標誌。





▲Oris Artelier馬年生肖腕錶限量88只，238,000元。（圖／Oris提供）