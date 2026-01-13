fb ig video search mobile ETtoday

金雕駿馬躍上月相錶　日夜畫面各有驚喜

>

▲▼ 馬年錶 。（圖／公關照）

▲Arnold & Son推出Perpetual Moon 41.5 Red Gold Year of the Horse馬年錶限量8只，約2,450,000元（價格依匯率變動）。（圖／Arnold & Son提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

充滿藝術美感的馬年錶陸續亮相，Arnold & Son發表全球限量8只的Perpetual Moon 41.5 Red Gold「Year of the Horse」馬年錶，面盤構圖猶如一幅立體夜景畫卷。在層疊山巒之巔，一匹手工雕刻的18K玫瑰金駿馬昂首揚蹄，矗立於繁星點綴的夜空之下，周身環繞象徵火元素的熾熱光芒，黑色砂金石背景宛如深邃宇宙，星辰、遠山與暮色中的林間小徑，皆以微型彩繪細膩呈現，而夜晚畫面也有驚喜，駿馬周圍燃起飛濺的火光，月盤之上仙后座與大熊座星象悄然浮現。

▲▼ 馬年錶 。（圖／公關照）

▲暗夜中Arnold & Son Perpetual Moon 41.5 Red Gold Year of the Horse馬年錶手工繪製的金色微塵如同火星般閃耀。

Perpetual Moon 41.5 Red Gold「Year of the Horse」不僅止於視覺藝術，更承載品牌引以為傲的A&S1512手動上鍊機芯，錶背設有第二月相顯示，使調校操作更為直覺便利，此月相系統在持續上鍊的情況下，需歷經 122 年才會累積一天誤差，且提供長達90小時的動力儲存。

▲▼ 馬年錶 。（圖／公關照）

▲Arnold & Son於A&S1512 手動上鍊機芯錶背配置了第二月相顯示。

Oris也為農曆新年推出限量88只的Big Crown馬年限量錶，整體設計從色彩到材質皆呼應火馬主題。面盤以層次豐富的暗紅色調呈現內斂卻熾熱的視覺效果，小錶盤點綴如火焰般的漸層色彩，柔軟的Cordovan 馬臀皮革錶帶，其溫潤棕色不僅呼應主題，內部搭載Oris代表性的10日動力儲存Calibre 113機芯，特別為動力儲存指示上加入設計巧思，以奔馳與休憩的馬匹圖案，分別象徵滿鍊與待上鍊狀態，成為此限量作品專屬的細節標誌。

▲▼ 馬年錶 。（圖／公關照）

▲Oris Artelier馬年生肖腕錶限量88只，238,000元。（圖／Oris提供）

►李奧納多嫩女友名冊落落長被虧　選錶專一獨鍾勞力士

►HUBLOT嶄新工藝打造馬年錶　刺繡概念融入駿馬圖

關鍵字：

馬年, Arnold & Son, Oris

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

喜劇女星大膽開李奧納多玩笑　閃亮首飾加持氣場全開

喜劇女星大膽開李奧納多玩笑　閃亮首飾加持氣場全開

6歲童星俏皮pose萌翻金球獎　Lisa偷閒躺床吃莓果果腹

6歲童星俏皮pose萌翻金球獎　Lisa偷閒躺床吃莓果果腹

最美律師艾默穿紅禮服贏過一票女星　竟是近70年古董衣

最美律師艾默穿紅禮服贏過一票女星　竟是近70年古董衣

李奧納多嫩女友名冊落落長被虧　選錶專一獨鍾勞力士 宋仲基台北街頭秀香菜餅乾　穿低調帽T 5000元有找 金球獎／「甜茶」鑽豹加身封影帝　Lisa短頸鍊配金屬裝閃爆全場 許光漢紳士造型跳撒嬌舞超萌　蔡依林蛇珠寶上身同框小S CASIO戶外運動錶染上山林綠　錶帶熱壓歷年型號慶30周年 SEVENTEEN 金珉奎戴千萬名錶　為RICHARD MILLE換粉紅錶帶吸睛 《黑白大廚》美女主廚戴Swatch做菜　超薄錶3800元擁有

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面