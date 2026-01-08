CASIO戶外運動錶染上山林綠　錶帶熱壓歷年型號慶30周年

▲CASIO為戶外而生的PRO TREK系列歡慶30周年推出PRW-61ANS-3紀念錶 ，14,500元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO為登山、健行、釣魚等戶外愛好者打的專業時計PRO TREK系列，今年歡慶30周年，推出PRW-61ANS-3與PRG-340ANS-3兩款紀念錶，外觀設計融合象徵自然的大地綠與溫潤金色元素，營造如森林間灑落陽光的光影效果，完美呼應PRO TREK「One with Nature」與自然共生的品牌精神，而錶帶熱壓歷年型號，扣環與背蓋皆刻有 PRO TREK 30周年紀念 Logo，並隨錶附上專屬紀念包裝，別具意義。





▲CASIO PRO TREK系列配備雙層構造LCD顯示的PRG-340ANS-3腕錶，8,500元。





▲CASIO PRO TREK系列30周年紀念錶PRG-340ANS-3的錶帶上熱壓歷年型號。

兩款CASIO PRO TREK系列30周年紀念錶均以對環境友善的生質樹脂打造，錶款差異在於PRW-61ANS首度於該系列面盤採用綠色蒸鍍處理，而PRG-340ANS則搭載雙層LCD顯示設計，使數位羅盤資訊更加清晰易讀，功能配置則包含 Tough Solar 太陽能充電系統、三重感應器（數位羅盤、氣壓／高度計與溫度計）及100米防水性能，其中 PRW-61ANS-3 另配備六局電波校時功能，成為戶外探索時最可靠的夥伴。





▲CASIO於錶背飾有PRO TREK 30周年紀念Logo。

SEIKO也與運動探險的淵源深厚，1959年推出首款專為登山家設計的運動腕錶Laurel Alpinist，具旋入式底蓋防止沙塵進入、堅韌皮革錶帶抵禦汗水侵蝕、黑暗中還能清晰讀時等設計滿足探險家所需，今日品牌仍持續精進，旗下Prospex Alpinist系列新添SPB507J1腕錶，外觀承襲原創錶的經典設計，採用深邃綠色面盤如登山所見美景，錶背也飾以山脈圖案，而功能更是全面升級，搭載6R55機械機芯，具長達三日的超長動力儲存，防水200米，另一特色是不鏽鋼錶殼表面覆有超硬質鍍膜處理達到絕佳防刮效果，配上小牛皮錶帶展現優雅復古風格。







▲Seiko Prospex Alpinist系列錶款SPB507J1沿用1959年原版Laurel Alpinist的經典風格，30,000元。（圖／Seiko提供）