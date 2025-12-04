GD戴的雛菊耳環買得到了　聯名款純銀、滿鑽奢華版任選

▲GD表演時已戴上與Jacob & Co.聯名的純銀雛菊耳環，中央鑲嵌黃寶石，約56,393元。（圖／翻攝jacobandco IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓天王歌手GD權志龍不僅舞台魅力了得，也是當今潮流文化領航者，他穿過戴過的時尚服飾與珠寶總掀起一波流行，2016年更進一步創立個人品牌PEACEMINUSONE，以「少一片花瓣的小雛菊」為標誌，意指象徵和平的雛菊在現實中仍有不完美，需不斷重塑與創意綻放，他隨身別著美國珠寶名錶品牌Jacob & Co.為他訂製的雛菊造型鑽石胸針，讓粉絲們也想擁有雛菊珠寶，於是今年6月品牌與他聯手創作雛菊項鍊獲得廣大迴響，聖誕前夕再獻驚喜，發表3款新耳環。





▲Jacob & Co. X PEACEMINUSONE 18K白金密鑲黃鑽與白鑽耳環，約467,000元。（圖／翻攝jacobandco IG）

Jacob & Co.與GD個人品牌PEACEMINUSONE聯名推出雛菊耳環，承襲招牌設計於8時方向少一片花瓣，純銀款式中央鑲嵌黃色寶石，18K白金鑲鑽耳環中央則鑲嵌黃鑽，最繽紛的版本是中央各鑲嵌藍色與粉色托帕石的18K白金鑽石耳環，GD已搶先戴上新耳環上陣表演。





▲Jacob & Co. X PEACEMINUSONE 18K白金鑽石耳環，中央各鑲藍與粉色托帕石，約564,000元。（圖／翻攝jacobandco IG）

GD不僅與Jacob & Co.合作無間，也與香奈兒（CHANEL）關係緊密，自2015年起成為第一位獲香奈兒任命為全球品牌大使的亞洲男星，每回大秀總有他的身影，被譽為「最會穿香奈兒的男人」，近日穿上一身黑裝現身品牌於紐約地鐵站舉辦的Métiers d’art 工坊系列大秀，配上他剛染的黑髮，時髦有型。





▲GD近日到紐約參加香奈兒Métiers d’art 工坊系列大秀。（圖／香奈兒提供）